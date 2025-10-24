Jurgen Foré toont weinig begrip en is kritisch voor de Tour

Het parcours van de Tour de France van 2026 is bekend en dus kunnen de ploegen hun plannen beginnen maken. Bij Soudal Quick-Step zien vooral een zware Tour voor de sprinters.

Met Tim Merlier mocht Soudal Quick-Step dit jaar twee keer zegevieren in de massasprint, maar de voormalige Europese kampioen kon ook twee keer niet meesprinten. De slotrit in Parijs was door Montmartre dan weer te zwaar.

Merlier lijkt voor volgend jaar een certitude te zijn in de ploeg van Soudal Quick-Step, vooral omdat CEO Jurgen Foré vindt dat het voor Paul Magnier nog te vroeg is om naar de Tour te gaan.

Zware Tour voor sprinters zoals Merlier

De sprinters krijgen in 2026 maximaal zes kansen, de eerste etappe voor de sprinters is pas op dag vijf. Op dag drie trekt het peloton al de Pyreneeën in, er zal dus al vermoeidheid in de benen zitten bij de sprinters.

"Het wordt een Tour voor de stérke sprinters, want het parcours is heel lastig. Er is die start en ook de tweede week is zwaar. Daartussen liggen dan de sprintetappes verspreid", zegt Jurgen Foré bij HLN.

In Parijs krijgen de sprinters iets meer kansen doordat Montmartre op 15 kilometer van de streep ligt, maar daags voordien staat er een monsterrit op het programma. "Op de voorlaatste dag is er een bergrit met 5.600 hoogtemeters... Wat ik een beetje overdreven vind", stelt Foré.