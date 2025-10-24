"Niet iedereen heeft dat": Belgische ex-veldrijder bewierookt Thibau Nys

Op 1 november maakt Thibau Nys zijn rentree in het veld in de Koppenbergcross. Voor ex-crosser Bart Aernouts is Nys een geschenk voor de cross, bij afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

Dit weekend met de Exact Cross in Heerderstrand en de tweede manche van de Superprestige in Overijse laat Thibau Nys nog aan zich voorbij gaan. De Koppenbergcross op 1 november, waar Nys in 2023 al won, wordt zijn eerste cross van het seizoen.

Dankzij Nys zal er ook opnieuw een pak meer volk naar de cross afzakken en dat is volgens ex-crosser Bart Aernouts niet onlogisch. "Voor de cross is het wel een persoon. Je bent een vedette of je bent het niet", zegt hij bij Derailleur.

Persoonlijkheid Nys is geschenk voor de cross

"Hij heeft iets waardoor de mensen bij de bakker over hem praten. En dat heeft de cross nodig. Met alle respect, maar niet iedereen heeft dat. Niet elke sportman heeft zo'n persoonlijkheid", gaat Aernouts verder.

"Als Nys ergens binnenkomt of aankomt, dan is er iemand. En dat is wat het veldrijden moet hebben." Vooral door de afwezigheid van Van der Poel en Van Aert in de eerste weken van het veldritseizoen.

Al waarschuwt ex-renster Ellen Van Looy ook. "Het mag geen gevaar worden voor hemzelf en hij een persoonlijkheid wordt die niet anders kan zo te zijn. Want ook hij kan zichzelf nog wel eens tegenkomen."