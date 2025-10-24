'Pijnlijk: Lotto moet terugkrabbelen maar komt van kale reis terug'

De fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty blijft maar aanslepen. Lotto probeerde enkele ontslagen personeelsleden terug te halen, maar kreeg telkens een negatief antwoord.

Fusieploeg Lotto-Intermarché houdt deze week in Charleroi zijn teamdagen als voorbereiding op het nieuwe seizoen. Toch blijft er nog veel onduidelijk over de fusie, zelfs wie er allemaal voor de nieuwe ploeg zal rijden.

Zo'n teamdagen worden ook gebruikt om heel wat praktische zaken te regelen voor het nieuwe seizoen, zoals het passen van de kledij, helmen en zonnebrillen. Vooral bij een fusieploeg lijkt dat belangrijk te zijn.

Ontslagen personeel keert niet terug naar Lotto

Ook daarover zou er nog geen beslissing genomen zijn en dat geldt ook voor het personeel. Zo'n twee weken geleden werden zo'n tien mensen van Lotto, met heel wat jaren op de teller, onverwacht ontslagen.

Volgens Het Nieuwsblad zou Lotto onlangs aan drie van die mensen, waaronder mecaniciens Nick Mondelaers en Jeanick Verstraete, gevraagd hebben om terug te keren. Zij vonden allemaal al een andere job en dus kreeg Lotto een negatief antwoord.

Het personeel dat dit jaar aan de slag was bij Intermarché-Wanty zou ook nog in het duister tasten over hun toekomst. Het fusieproject blijft dus bijzonder rommelig, op 1 november ligt de volgende deadline van de UCI om alles in orde te brengen.