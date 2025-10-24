Twee Belgen vertrekken bij opleidingsploeg van UAE, Belgisch talent liet kans niet schieten

UAE Team Emirates Gen Z, de talentenfabriek van de ploeg van Tadej Pogacar, heeft zijn selectie voor 2026 bekendgemaakt. Met daarbij ook één Belg.

De voorbije twee jaar reden er met Duarte Marivoet (20) en Gibbe Staes (20) twee Belgen bij UAE Team Emirates Gen Z. Ze reden ook enkele koersen met het WorldTour-team om zo te proeven van profkoersen.

Marivoet liet zich begin dit jaar zien met ritwinst in de Ronde van Rwanda na een solo van 13 kilometer en werd in april ook tweede in de beloftenwedstrijd Trofeo Piva. Staes werd dit jaar zevende op het BK tijdrijden voor beloften.

In 2026 rijden Marivoet en Staes niet meer voor de opleidingsploeg van UAE Team Emirates-XRG, blijkt uit de rennerslijst die de ploeg publiceerde. Het is onduidelijk waar de toekomst van de twee jonge Belgen ligt.

Nieuwe Belg bij UAE Team Emirates Gen Z

Met Matteo Vanden Wijngaert (18) krijgt er volgend seizoen wel een Belg zijn kans bij het opleidingsteam uit de Emiraten. Na ritwinst en bijna eindwinst in de Ster van Zuid-Limburg kwam Vanden Wijngaert op de radar van de ploeg.

"Ik voelde me bijzonder vereerd", zegt Vanden Wijngaert bij Het Nieuwsblad. "Zo’n kans laat je niet zomaar schieten." Vanden Wijngaert kreeg een plan voorgeschoteld met een programma en stages. "Ik heb dan ook heel snel een contract voor twee jaar getekend."