Van Aert wordt opnieuw geviseerd: "Vingegaard is dé ster van de ploeg"

Foto: © photonews

Visma-Lease a Bike trekt al jaren met Jonas Vingegaard naar de Tour als kopman voor het eindklassement. Toch vinden ze in Denemarken dat er te veel aandacht gaat naar Wout van Aert.

Het parcours van de Tour de France 2026 werd donderdag voorgesteld in Parijs. Visma-Lease a Bike zal opnieuw met Jonas Vingegaard als grote uitdager van Tadej Pogacar aan de start staan. 

In Denemarken vinden ze echter dat er te veel gefocust werd op Wout van Aert. "Ik zag de Tourpresentatie op de Belgische tv, en het viel me op dat Richard Plugge meer praatte over Van Aert dan over Vingegaard", zegt ex-ploegleider Brian Holm bij het Deense Feltet.dk. 

Moet Vingegaard meer respect krijgen?

"In mijn ogen is Vingegaard de ster", gaat Holm verder. De Deen maakt volgens Holm ook meer kans op de eindzege volgend jaar doordat er meer hoogtemeters zijn. "Het parcours is op zijn lijf geschreven." 

Holm vindt ook dat er bij Visma-Lease a Bike te weinig aandacht gaat naar Vingegaard. "Ik hoop niet dat ze weer met twee kopmannen starten, zoals dit jaar. Het is net alsof ze vergeten dat Vingegaard óók in het team zit."

"Sommigen zeggen dat hij zijn beste jaren gehad heeft (Vingegaard wordt in december 29 jaar, nvdr.), maar ik denk dat hij de Tour nog kan winnen. Vingegaard weet precies hoe hij drie weken moet indelen. Dat is iets wat je niet van de ene dag op de andere leert."

