📷 Van Empel pakt uit met opvallende viering: "Gisteren naar de carnavalswinkel gereden"

Fem van Empel heeft in het Nederlandse Heerde de Exact Cross gewonnen. Voor de wereldkampioene werd het een mijlpaal met haar 50ste overwinning in het veld.

Dinsdag won Fem van Empel al in eigen land in het Nederlandse Woerden, ook in Heerde was ze de beste. Ze klopte haar landgenotes Aniek van Alphen en Leonie Bentveld, die ze in de laatste ronde definitief uit het wiel reed.

Van Empel haalde uit haar shirt een kleine verkeersbord met 50 erop, een verwijzing naar haar 50ste overwinning in het veld. Uit het publiek haalde de wereldkampioene nog een veel groter bord, waarmee ze ook over de finish reed.

Van Empel wilde 50ste zege pakken

"Ik ben gisteren naar de carnavalswinkel gereden, dus ik had wat lichte druk op mezelf gevoerd. Ik had een klein bordje bij, maar mijn vriend had langs de kant nog een groter geïmproviseerd bordje", zei Van Empel achteraf.



"Vandaag was mijn doel vooral die 50e zege, dus het is een perfecte match vandaag. Ik moest gewoon druk houden tot het einde. Het laatste stuk was draaien en keren en het lag er glad blij. Dan is een foutje snel gemaakt."

"Ik wist dat het een loodzwaar parcours was, dus dat ik mijn krachten goed moest verdelen. Ik moest gewoon focussen tot de finish en dan zag ik dat het gaatje groot genoeg was om het bordje boven te halen."