Christoph Roodhooft heeft nieuws over het veldritprogramma van Mathieu van der Poel

Foto: © photonews

Mathieu van der Poel is na een vakantie opnieuw aan het trainen. Christoph Roodhooft heeft een korte update gegeven over de Nederlander en zijn veldritprogramma.

Op 24 augustus reed Mathieu van der Poel zijn laatste wedstrijd van het seizoen op de weg. De Nederlander zag Arnaud De Lie dan de slotrit én de eindwinst in de Renewi Tour voor zijn neus wegkapen.

Van der Poel richtte zich daarna op het WK mountainbiken half september, waar hij 29ste werd op meer dan vijf minuten van wereldkampioen Hatherly. Daarna ging Van der Poel op vakantie, onder meer naar de VS.  

Binnenkort meer nieuws over veldritprogramma van Van der Poel

"Hij heeft een goede vakantie achter de rug, dat zeker wel", zegt Christoph Roodhooft bij VRT1. "Hij is nu aan het trainen richting zijn campagne in de cross." Van der Poel gaat dus zeker crossen deze winter. 

Over het programma van Van der Poel was Roodhooft ook duidelijk. "Wij zijn van plan om zijn programma bekend te maken op de presentatie van het WK." Dat WK wordt van 30 januari tot en met 1 februari georganiseerd in Hulst. 

Vorig seizoen trapte Van der Poel zijn seizoen af op 22 december in de Wereldbeker van Zonhoven, twee seizoenen geleden was dat op 16 december in Herentals. Het zal dit seizoen wellicht opnieuw rond die periode zijn. 

