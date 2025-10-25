Demi Vollering over stroom aan kritiek: "Elke keer als ik mijn mond open doe"

Demi Vollering krijgt vaak veel kritiek over zich heen. De Nederlandse vindt dat niet altijd terecht, maar vindt wel dat er vaak overdreven wordt.

Op het WK in Rwanda werden er opnieuw veel vragen gesteld bij de tactiek van Demi Vollering. De Nederlandse wachtte net als de andere favorieten af en bleef zo zonder regenboogtrui achter, ze werd uiteindelijk zevende.

Vollering kreeg na het WK nog maar eens een storm van kritiek over zich heen. "Wat ik na dat WK allemaal over me heen kreeg... Je moet er sterk voor in je schoenen staan, anders word je zwaar depressief", zegt Vollering bij De Volkskrant.

De Nederlandse zei toen gewoon wat ze dacht, maar dat werd haar niet overal gewaardeerd. "Elke keer als ik mijn mond open doe, komt er commentaar. Dat is dan maar zo", stelt Vollering.

Vollering over uitspraken over Ferrand-Prevot

Ook na de Tour, Vollering werd tweede na Ferrand-Prevot, gaf ze haar mening. Ze liet zich onder meer uit over het bijzonder lage gewicht van de Française, Vollering stelde toen dat zij niet zo ver wilde gaan.

"Mensen dachten dat ik het haar niet gunde. Dat was helemaal niet zo. Dat was belachelijk. Zij had de Tour niet alleen gewonnen doordat ze lichter was, maar omdat ze zich goed had voorbereid. Ik vond het onterecht dat mijn boodschap verkeerd werd neergezet."