Dirk De Wolf helder over de Tour en Evenepoel: "Larie"

Het parcours van de Tour de France van 2026 is deze week voorgesteld. De organisatie wil het spannened houden tot het einde, maar Dirk De Wolf ziet dat niet gebeuren.

In de eerste twee weken van de Tour van volgend jaar zitten wel wat bergetappes, onder meer met aankomsten op Le Markstein en Plateau de Solaison (11,3 km aan 9,1%). Het zwaartepunt ligt echter in de derde week.

Er is een heuvelachtige individuele tijdrit, een aankomst in skistation Orcières-Merlette en twee keer op Alpe d'Huez. Vooral de laatste bergrit, met maar liefst 5.600 hoogtemeters, moet ervoor zorgen dat de Tour laat in een definitieve plooi ligt.

De Wolf ziet weinig tijdritkilometers voor Evenepoel

"Ze willen het spannend houden tot op het eind, maar dat is larie. De renners maken inderdaad de koers", zegt Dirk De Wolf bij Het Nieuwsblad. "En als ze spanning willen, dan moeten ze meer tijdritkilometers toevoegen."

Want 26 kilometer individueel tegen de klok vindt De Wolf veel te weinig voor iemand als Remco Evenepoel. Vooral omdat amper een derde van die tijdrit vlak is, want er is ook een beklimming en een afdaling.





De Wolf denkt terug aan zijn tijd, waarin meer dan 100 kilometer tijdrijden op het programma stond. Ook in de tijd van Armstrong en Ullrich waren er lange tijdritten. "Nu duren die amper 20 tot 30 minuten."