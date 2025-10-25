Geen spoor van Alvarado in het veld, Roodhooft komt met meer uitleg

Het veldritseizoen is aan zijn derde weekend toe, maar Ceylin del Carmen Alvarado reed nog geen enkele cross. De Nederlandse is nog aan het herstellen van een blessure.

Met negen overwinningen en een tweede plaats in het eindklassement van de Superprestige was Ceylin del Carmen Alvarado vorig seizoen een van de smaakmakers bij de vrouwen in het veld.

De 27-jarige Nederlandse moest vorige week de eerste manche van de Superprestige in Ruddervoorde aan zich voorbij laten gaan en ook de tweede manche in Overijse zal Alvarado niet rijden.

Alvarado op de terugweg na knieblessure

Alvarado moest haar seizoensbegin uitstellen door een knieblessure. "Het gaat stilaan beter. Afgelopen week heeft ze voor het eerst een crosstraining kunnen meedoen met de ploeg. Alles valt stilaan in de plooi", zegt Christoph Roodhooft bij Sporza.



"Het is een dikke streep door de rekening geweest, maar daar moet je mee omgaan. Het evolueert in de juiste richting." Wanneer Alvarado opnieuw het veld zal induiken, is nog niet duidelijk.

Bij de ploeg van de broers Roodhooft ontbreken er wel nog wel meer toppers in het veld. Ook Puck Pieterse en Mathieu van der Poel laten nog even op zich wachten.



