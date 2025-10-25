Geen spoor van Alvarado in het veld, Roodhooft komt met meer uitleg

Geen spoor van Alvarado in het veld, Roodhooft komt met meer uitleg
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het veldritseizoen is aan zijn derde weekend toe, maar Ceylin del Carmen Alvarado reed nog geen enkele cross. De Nederlandse is nog aan het herstellen van een blessure.

Met negen overwinningen en een tweede plaats in het eindklassement van de Superprestige was Ceylin del Carmen Alvarado vorig seizoen een van de smaakmakers bij de vrouwen in het veld. 

De 27-jarige Nederlandse moest vorige week de eerste manche van de Superprestige in Ruddervoorde aan zich voorbij laten gaan en ook de tweede manche in Overijse zal Alvarado niet rijden. 

Alvarado op de terugweg na knieblessure

Alvarado moest haar seizoensbegin uitstellen door een knieblessure. "Het gaat stilaan beter. Afgelopen week heeft ze voor het eerst een crosstraining kunnen meedoen met de ploeg. Alles valt stilaan in de plooi", zegt Christoph Roodhooft bij Sporza. 
 
"Het is een dikke streep door de rekening geweest, maar daar moet je mee omgaan. Het evolueert in de juiste richting." Wanneer Alvarado opnieuw het veld zal induiken, is nog niet duidelijk. 

Bij de ploeg van de broers Roodhooft ontbreken er wel nog wel meer toppers in het veld. Ook Puck Pieterse en Mathieu van der Poel laten nog even op zich wachten.  

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Ceylin Del Carmen Alvarado
Christoph Roodhooft

Meer nieuws

Demi Vollering over stroom aan kritiek: "Elke keer als ik mijn mond open doe"

Demi Vollering over stroom aan kritiek: "Elke keer als ik mijn mond open doe"

20:30
Pauwels waarschuwt Evenepoel voor grote valkuil: "Die denkfout mag je niet maken"

Pauwels waarschuwt Evenepoel voor grote valkuil: "Die denkfout mag je niet maken"

20:00
Christoph Roodhooft heeft nieuws over het veldritprogramma van Mathieu van der Poel

Christoph Roodhooft heeft nieuws over het veldritprogramma van Mathieu van der Poel

15:30
Lampaert ziet kwalijke trend, gestart door Evenepoel, in het wielrennen: "Jammer"

Lampaert ziet kwalijke trend, gestart door Evenepoel, in het wielrennen: "Jammer"

19:00
Laat Van der Poel WK veldrijden schieten? Ex-crosser zegt wat de doorslag zal geven

Laat Van der Poel WK veldrijden schieten? Ex-crosser zegt wat de doorslag zal geven

18:30
Johan Bruyneel is het zeker: "Dan stopt Tadej Pogacar met koersen"

Johan Bruyneel is het zeker: "Dan stopt Tadej Pogacar met koersen"

18:00
Verrassende jonge Belg op het podium in Heerde, die meteen nieuwe ambitie uitspreekt

Verrassende jonge Belg op het podium in Heerde, die meteen nieuwe ambitie uitspreekt

17:00
Dirk De Wolf helder over de Tour en Evenepoel: "Larie"

Dirk De Wolf helder over de Tour en Evenepoel: "Larie"

16:30
📷 Van Empel pakt uit met opvallende viering: "Gisteren naar de carnavalswinkel gereden"

📷 Van Empel pakt uit met opvallende viering: "Gisteren naar de carnavalswinkel gereden"

15:00
Bernard Hinault enthousiast over 'klasbak' Mathieu van der Poel, maar ziet ook zijn beperking

Bernard Hinault enthousiast over 'klasbak' Mathieu van der Poel, maar ziet ook zijn beperking

14:00
Nog sterker in 2026: ploeg van Tadej Pogacar haalt nog maar eens een topper binnen

Nog sterker in 2026: ploeg van Tadej Pogacar haalt nog maar eens een topper binnen

13:30
Patrick Evenepoel verdedigt transfer van Remco met deze redenering en wijst naar Merlier en Pogacar

Patrick Evenepoel verdedigt transfer van Remco met deze redenering en wijst naar Merlier en Pogacar

13:00
Van der Poel ditmaal op pad met andere bekende, maar spaart zichzelf niet met beklimming van deze col

Van der Poel ditmaal op pad met andere bekende, maar spaart zichzelf niet met beklimming van deze col

12:30
Yves Lampaert is er zelf compleet verbaasd over: "Van Wout van Aert en Remco Evenepoel, ja..."

Yves Lampaert is er zelf compleet verbaasd over: "Van Wout van Aert en Remco Evenepoel, ja..."

12:00
Vijfvoudig Tourwinnaar wijst oorzaak aan waarom Wout van Aert minder vaak wint

Vijfvoudig Tourwinnaar wijst oorzaak aan waarom Wout van Aert minder vaak wint

11:00
Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar gewaarschuwd: Tour-uitblinker durft nog groots te dromen

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar gewaarschuwd: Tour-uitblinker durft nog groots te dromen

10:00
Weer zware klap voor de koerswereld: wielrenner na eerder hartfalen overleden op amper 25-jarige leeftijd

Weer zware klap voor de koerswereld: wielrenner na eerder hartfalen overleden op amper 25-jarige leeftijd

08:00
Patrick Evenepoel dropt stevige bom: "Ik hoor vanuit peloton dat Tadej Pogacar de Tour niet rijdt in 2026"

Patrick Evenepoel dropt stevige bom: "Ik hoor vanuit peloton dat Tadej Pogacar de Tour niet rijdt in 2026"

07:30
"Heeft dat echt zin?" Veel twijfels bij wat Thibau Nys allemaal doet

"Heeft dat echt zin?" Veel twijfels bij wat Thibau Nys allemaal doet

07:00
'Nieuwe Van der Poel' zorgt voor opvallend debuut in het veldrijden

'Nieuwe Van der Poel' zorgt voor opvallend debuut in het veldrijden

24/10
Johan Bruyneel ziet Remco Evenepoel stevig balen: "Niet goed"

Johan Bruyneel ziet Remco Evenepoel stevig balen: "Niet goed"

24/10
Grote baas van Visma-Lease a Bike op zijn plaats gezet: "Begrijpt er niets van"

Grote baas van Visma-Lease a Bike op zijn plaats gezet: "Begrijpt er niets van"

24/10
Jurgen Foré toont weinig begrip en is kritisch voor de Tour

Jurgen Foré toont weinig begrip en is kritisch voor de Tour

24/10
Twee Belgen vertrekken bij opleidingsploeg van UAE, Belgisch talent liet kans niet schieten

Twee Belgen vertrekken bij opleidingsploeg van UAE, Belgisch talent liet kans niet schieten

24/10
Van Aert wordt opnieuw geviseerd: "Vingegaard is dé ster van de ploeg"

Van Aert wordt opnieuw geviseerd: "Vingegaard is dé ster van de ploeg"

24/10
Armstrong herkent zich in Pogacar en vreest: "Is bij mij ook gebeurd"

Armstrong herkent zich in Pogacar en vreest: "Is bij mij ook gebeurd"

24/10
"Ik wil die titel, punt": Jasper De Buyst met niets anders tevreden dan de regenboogtrui

"Ik wil die titel, punt": Jasper De Buyst met niets anders tevreden dan de regenboogtrui

24/10
Na zijn topjaar: Tim Wellens legt uit waarom hij bij de ploeg van Tadej Pogacar blijft

Na zijn topjaar: Tim Wellens legt uit waarom hij bij de ploeg van Tadej Pogacar blijft

24/10
"Niet iedereen heeft dat": Belgische ex-veldrijder bewierookt Thibau Nys

"Niet iedereen heeft dat": Belgische ex-veldrijder bewierookt Thibau Nys

24/10
Wout van Aert krijgt opvallend advies van ex-crosser: "Waarom niet?"

Wout van Aert krijgt opvallend advies van ex-crosser: "Waarom niet?"

24/10
'Pijnlijk: Lotto moet terugkrabbelen maar komt van kale reis terug'

'Pijnlijk: Lotto moet terugkrabbelen maar komt van kale reis terug'

24/10
Jan Bakelants ziet Tour verkeerde keuze maken: "Houdt geen rekening met Evenepoel"

Jan Bakelants ziet Tour verkeerde keuze maken: "Houdt geen rekening met Evenepoel"

24/10
Neem de agenda er maar bij: alle datums van de klassiekers in 2026 zijn bekend

Neem de agenda er maar bij: alle datums van de klassiekers in 2026 zijn bekend

24/10
Bart Wellens ziet verrassende Belg uitblinken in het veld: "Gaat elke week meedoen"

Bart Wellens ziet verrassende Belg uitblinken in het veld: "Gaat elke week meedoen"

24/10
Jacht op 100 zeges is geopend: Isaac Del Toro bezorgt UAE eerste overwinning van... 2026

Jacht op 100 zeges is geopend: Isaac Del Toro bezorgt UAE eerste overwinning van... 2026

24/10
Merlier baalt van nieuwe kans voor Van Aert en Van der Poel: "Is me niet gegund"

Merlier baalt van nieuwe kans voor Van Aert en Van der Poel: "Is me niet gegund"

24/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Patrick Evenepoel Jan Bakelants Bernard Hinault Yves Lampaert Jules Hesters Thijs Van Amerongen Christoph Roodhooft Bart Aernouts Thibau Nys Tim Merlier Jonas Abrahamsen David Dekker Mikel Landa Meana Dirk De Wolf Ilan Van Wilder Benoît Cosnefroy

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved