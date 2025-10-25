"Heeft dat echt zin?" Veel twijfels bij wat Thibau Nys allemaal doet

Na een stevig programma op de weg staat Thibau Nys volgende week al aan de start van zijn eerste cross. Moet hij niet meer richting de aanpak van Mathieu van der Poel en Wout van Aert evolueren?

Thibau Nys reed dit jaar 44 koersdagen op de weg, dat zijn er tien meer dan vorig jaar. Ter vergelijking, Mathieu van der Poel komt dit jaar maar aan 41 koersdagen op de weg.

En toch zal Nys op 1 november al aan zijn seizoen van zo'n twintig crossen beginnen, Van der Poel keert pas eind december terug voor zo'n tiental crossen. Wordt het niet stilaan veel voor Nys, die op 12 november nog altijd maar 23 jaar wordt?

Moet Nys programma zoals Van der Poel en Van Aert rijden?

"We gaan er de laatste jaren van uit dat die twee disciplines combineren het geheime recept is omdat er een paar toppers zijn die dat belachelijk goed hebben gedaan. Maar het is echt niet vanzelfsprekend", zegt ex-crosser Bart Aernouts bij Derailleur.

"Het zal altijd een moeilijke keuze blijven. Maar als je op de weg wil doen wat hij wil, de Ardennenklassiekers en ritten winnen, vraag ik mij af of het zin heeft om op de Koppenberg al te beginnen crossen", stelt Aernouts.





"Hij zal ooit misschien toch richting het schema van Van der Poel en Van Aert moeten gaan. Ik hoop van niet voor de cross, maar als ik zijn begeleiding was, dan zou ik niet te veel crossen als ik heel eerlijk ben. Om de fysieke en mentale frisheid te behouden."