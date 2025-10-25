Johan Bruyneel is het zeker: "Dan stopt Tadej Pogacar met koersen"

Tadej Pogacar domineert het wielrennen en won al bijzonder veel koersen. Toch zijn er nog een aantal lege plekjes op zijn palmares.

Twintig keer won Tadej Pogacar dit jaar met onder meer de Strade Bianche, Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, vier etappes en het eindklassement in de Tour, het WK en de Ronde van Lombardije.

Slechts enkele van die zeges dit jaar waren helemaal nieuw op het palmares van Pogacar. Zo won hij voor het eerst een etappe en het eindklassement in de Dauphiné, de Sloveen zette ook het EK op zijn palmares.

Stopt Pogacar in 2028 met koersen?

Voor Pogacar zijn er nog maar weinig koersen die hij niet gewonnen heeft. "Hij heeft nog vier dingen te winnen", zegt Johan Bruyneel bij The Move. "Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix, de Vuelta en de Olympische Spelen. Daarna is het klaar."

"Dan heeft hij alles gewonnen wat er te winnen valt en stopt hij in 2028 met koersen." De volgende Olympische Spelen in Los Angeles worden in 2028 georganiseerd, vorig jaar in Parijs stond Pogacar niet aan de start.

In Parijs-Roubaix werd Pogacar dit jaar bij zijn debuut tweede, Milaan-Sanremo lijkt de moeilijkste koers te worden voor Pogacar om te winnen. Hij stond al vijf keer aan de start, in de laatste twee edities werd hij telkens derde.