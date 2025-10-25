Lampaert ziet kwalijke trend, gestart door Evenepoel, in het wielrennen: "Jammer"

Yves Lampaert (34) zal volgend seizoen de op één na oudste renner zijn bij Soudal Quick-Step. Vooral bij jongere renners fronst Lampaert soms de wenkbrauwen.

Door het wielerpensioen van Pieter Serry (36) en het vertrek van Mattia Cattaneo (35) naar Red Bull-BORA-hansgrohe wordt Yves Lampaert na Mikel Landa, die in december 36 wordt, de oudste renner bij Soudal Quick-Step.

Lampaert werd in 2013 prof bij Topsport Vlaanderen-Baloise op zijn 22ste, wat tegenwoordig relatief laat is. Toprenners met veel talent, zoals Remco Evenepoel, worden steeds vaker op hun 18de al prof.

Ploegen willen nieuwe Evenepoel niet missen

"Tegenwoordig is iemand van 22 jaar al bijna te oud om prof te worden. Ik vind het jammer dat ploegen steeds jonger aanwerven. Gewoon omdat ze schrik hebben dat ze de nieuwe Remco gaan missen", zegt Lampaert bij Het Nieuwsblad.

Terwijl veel renners van 18 jaar baat zouden hebben van een jaartje bij de beloften of bij een ploeg zoals Flanders-Baloise. Maar vaak hebben jonge renners van 20 jaar ook de ruimte niet meer om nog eens te ontspannen, ze moeten volop voor hun vak leven.





"Het is beter om 99% voor de koers te leven en een carrière van vijftien jaar te hebben dan er 110% voor te leven en een carrière van zes jaar te hebben." Als Lampaert zijn contract tot eind 2027 uitdoet, zal hij vijftien jaar prof zijn.