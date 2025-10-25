Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar gewaarschuwd: Tour-uitblinker durft nog groots te dromen

Eén van de revelaties uit de laatste jaren heeft de smaak te pakken. Van der Poel en Pogacar zijn maar beter gewaarschuwd.

Jonas Abrahamsen mag gerust als een revelatie van de voorbije seizoenen omschreven worden. Zeker dit jaar werd de Noor helemaal een uitblinker, vooral in de Tour de France. De renner van Uno-X reed een erg actieve Tour, bekroond met ritwinst in Toulouse. Van der Poel joeg nog op hem en Schmid, maar Abrahamsen maakte het af in een sprint met twee.

Op zijn dertigste is het eigenlijk een laatbloeier. Hij legt uit dat hij nog een ander type renner was toen hij in 2020 via de opleidingsploeg naar het hoofdteam van Uno-X-Mobility promoveerde in 2020. "Ik heb het eerder verteld, maar toen was ik nog een klimmer die telkens zo licht mogelijk wilde zijn. Ieder jaar ben ik vervolgens een beetje aangekomen in spiermassa", zegt Abrahamsen aan Wieler Revue.

Abrahamsen heeft nog een droom

Het heeft hem heus geen windeieren opgeleverd. "Daardoor heb ik een Tour de France-etappe kunnen winnen." Die dag nam hij het dus al op tegen Van der Poel en dat hoopt Abrahamsen ook op klassiek terrein te kunnen doen. "De volgende droom is om Parijs-Roubaix of Ronde van Vlaanderen te winnen", verlegt hij zijn grenzen opnieuw.

De gevestigde waarden die de dienst uitmaken in die Monumenten zijn meteen gewaarschuwd. "Een podium zou al geweldig zijn, maar de droom is natuurlijk winnen. Van der Poel en Pogacar zijn hartstikke sterk, maar op het moment dat ik een goede dag heb en zij een mindere, weet je het nooit in de wielersport." Abrahamsen kruist de vingers.





Sterker deelnemersveld in Ronde van Vlaanderen

Door het winnen van de Muur Classic Geraardsbergen bewees hij ook dat hij op de wegen van de klassiekers wel uit de voeten kan. Alleen komt er in pakweg de Ronde van Vlaanderen natuurlijk een veel sterker deelnemersveld aan de start.