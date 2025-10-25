Nog sterker in 2026: ploeg van Tadej Pogacar haalt nog maar eens een topper binnen

UAE Team Emirates-XRG heeft nog maar eens een sterke renner aan zijn selectie toegevoegd. De Fransman Benoit Cosnefroy heeft een contract getekend voor twee jaar bij de ploeg van Tadej Pogacar.

Elk jaar voegt UAE Team Emirates-XRG renners toe aan zijn selectie die bij andere ploegen kopman waren. In 2023 waren dat Adam Yates en Tim Wellens, dit jaar kwam Jhonatan Narvaez de ploeg van Pogacar versterken.

Volgend jaar rijdt ook Benoit Cosnefroy voor UAE Team Emirates-XRG. De 30-jarige Fransman reed sinds 2017 voor AG2R, maar zijn contract liep af bij de Franse ploeg. Cosnefroy heeft een contract tot eind 2027 getekend bij UAE.

Cosnefroy tekent tot eind 2027 bij UAE Team Emirates-XRG

"De Fransman heeft een goede punch wanneer de weg omhoog loopt en zal onze selectie versterken in de eendagskoersen", zegt de ploeg uit de Emiraten over hun nieuwste aanwinst.

"Ik ben heel blij om me bij UAE Emirates-XRG te voegen en onderdeel uit te maken van de beste ploeg ter wereld. Toen Mauro Gianetti het project aan me uitlegde zag ik dat dit de juiste uitdaging was in deze fase van mijn carrière", zegt de Fransman.

Dit jaar heeft Cosnefroy amper 13 koersdagen. De Fransman viel in juni in de Ronde van Zwitserland en kwam daarna niet meer in actie door een kneuzing aan zijn knie. Hij miste daardoor onder meer de Tour de France.