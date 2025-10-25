Patrick Evenepoel dropt stevige bom: "Ik hoor vanuit peloton dat Tadej Pogacar de Tour niet rijdt in 2026"

Patrick Evenepoel weet wel hoe hij een stevig bommetje moet droppen. Tadej Pogacar zou volgens hem in 2026 niet deelnemen aan de Tour de France.

De vader van Remco Evenepoel schoof aan bij de wielerpodcast van de RTBF. Over het programma van zijn zoon in 2026 kon hij nog weinig kwijt. "We praten er niet veel over. Het seizoen is voorbij, het is aan hem en zijn nieuwe ploeg om te bekijken hoe ze het programma gaan invullen. Maar alles kan snel gebeuren. We hebben het vorig jaar gezien."

Patrick Evenepoel is heel erg op zijn hoede voor een voorval dat alles in de war kan sturen en hoopt dat Remco meer geluk heeft dan tijdens de winter van vorig jaar. "Een ziekte, een simpel ongeval en alles kan zo verloren zijn." Als Remco deze keer wel een goede winter kent, dan zal hij ongetwijfeld weer met veel ambitie naar de Tour willen.

Evenepoel kan voor eerste gele trui gaan

De Tour de France begint volgend jaar met een ploegentijdrit. Dat had ook wel iets moois geweest om met Soudal Quick-Step aan te pakken, maar ook bij Red Bull-BORA-hansgrohe kan hij dan voor de eerste gele trui gaan. "Ik denk dat dit haalbaar is. Als hij naar de Tour gaat, zullen ze proberen een heel mooi resultaat neer te zetten."

Bij Red Bull willen ze de deelname van Evenepoel nog niet bevestigen, mogelijk omdat hij geen parcours op zijn maat krijgt. Plots gooit Patrick Evenepoel het over een andere boeg. "Weten jullie wel zeker dat Pogacar mee gaat doen? Ik hoor informatie vanuit het peloton en heb niet de indruk dat hij volgend jaar naar de Tour gaat."





Pogacar lonkt naar combinatie Giro-Vuelta

Dat zou wel een verrassing van formaat zijn, al is het wel zo dat Pogacar dit jaar aan het einde van de Tour er minder plezier aan leek te beleven. "Hij wil de Giro en de Vuelta rijden", stelt Patrick Evenepoel. Dan gaat er een hele wereld open voor Vingegaard, Evenepoel & co.