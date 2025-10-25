Patrick Evenepoel dropt stevige bom: "Ik hoor vanuit peloton dat Tadej Pogacar de Tour niet rijdt in 2026"

Patrick Evenepoel dropt stevige bom: "Ik hoor vanuit peloton dat Tadej Pogacar de Tour niet rijdt in 2026"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Patrick Evenepoel weet wel hoe hij een stevig bommetje moet droppen. Tadej Pogacar zou volgens hem in 2026 niet deelnemen aan de Tour de France.

De vader van Remco Evenepoel schoof aan bij de wielerpodcast van de RTBF. Over het programma van zijn zoon in 2026 kon hij nog weinig kwijt. "We praten er niet veel over. Het seizoen is voorbij, het is aan hem en zijn nieuwe ploeg om te bekijken hoe ze het programma gaan invullen. Maar alles kan snel gebeuren. We hebben het vorig jaar gezien."

Patrick Evenepoel is heel erg op zijn hoede voor een voorval dat alles in de war kan sturen en hoopt dat Remco meer geluk heeft dan tijdens de winter van vorig jaar. "Een ziekte, een simpel ongeval en alles kan zo verloren zijn." Als Remco deze keer wel een goede winter kent, dan zal hij ongetwijfeld weer met veel ambitie naar de Tour willen.

Evenepoel kan voor eerste gele trui gaan

De Tour de France begint volgend jaar met een ploegentijdrit. Dat had ook wel iets moois geweest om met Soudal Quick-Step aan te pakken, maar ook bij Red Bull-BORA-hansgrohe kan hij dan voor de eerste gele trui gaan. "Ik denk dat dit haalbaar is. Als hij naar de Tour gaat, zullen ze proberen een heel mooi resultaat neer te zetten."

Bij Red Bull willen ze de deelname van Evenepoel nog niet bevestigen, mogelijk omdat hij geen parcours op zijn maat krijgt. Plots gooit Patrick Evenepoel het over een andere boeg. "Weten jullie wel zeker dat Pogacar mee gaat doen? Ik hoor informatie vanuit het peloton en heb niet de indruk dat hij volgend jaar naar de Tour gaat."

Pogacar lonkt naar combinatie Giro-Vuelta

Dat zou wel een verrassing van formaat zijn, al is het wel zo dat Pogacar dit jaar aan het einde van de Tour er minder plezier aan leek te beleven. "Hij wil de Giro en de Vuelta rijden", stelt Patrick Evenepoel. Dan gaat er een hele wereld open voor Vingegaard, Evenepoel & co. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Patrick Evenepoel
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Weer zware klap voor de koerswereld: wielrenner na eerder hartfalen overleden op amper 25-jarige leeftijd

Weer zware klap voor de koerswereld: wielrenner na eerder hartfalen overleden op amper 25-jarige leeftijd

08:00
"Heeft dat echt zin?" Veel twijfels bij wat Thibau Nys allemaal doet

"Heeft dat echt zin?" Veel twijfels bij wat Thibau Nys allemaal doet

07:00
'Nieuwe Van der Poel' zorgt voor opvallend debuut in het veldrijden

'Nieuwe Van der Poel' zorgt voor opvallend debuut in het veldrijden

21:30
Jan Bakelants ziet Tour verkeerde keuze maken: "Houdt geen rekening met Evenepoel"

Jan Bakelants ziet Tour verkeerde keuze maken: "Houdt geen rekening met Evenepoel"

13:00
Armstrong herkent zich in Pogacar en vreest: "Is bij mij ook gebeurd"

Armstrong herkent zich in Pogacar en vreest: "Is bij mij ook gebeurd"

17:00
Johan Bruyneel ziet Remco Evenepoel stevig balen: "Niet goed"

Johan Bruyneel ziet Remco Evenepoel stevig balen: "Niet goed"

20:30
Grote baas van Visma-Lease a Bike op zijn plaats gezet: "Begrijpt er niets van"

Grote baas van Visma-Lease a Bike op zijn plaats gezet: "Begrijpt er niets van"

20:00
Jurgen Foré toont weinig begrip en is kritisch voor de Tour

Jurgen Foré toont weinig begrip en is kritisch voor de Tour

19:00
Twee Belgen krijgen slecht nieuws van UAE, maar Belgisch talent liet kans niet schieten

Twee Belgen krijgen slecht nieuws van UAE, maar Belgisch talent liet kans niet schieten

18:30
Van Aert wordt opnieuw geviseerd: "Vingegaard is dé ster van de ploeg"

Van Aert wordt opnieuw geviseerd: "Vingegaard is dé ster van de ploeg"

18:00
"Ik wil die titel, punt": Jasper De Buyst met niets anders tevreden dan de regenboogtrui

"Ik wil die titel, punt": Jasper De Buyst met niets anders tevreden dan de regenboogtrui

16:30
Na zijn topjaar: Tim Wellens legt uit waarom hij bij de ploeg van Tadej Pogacar blijft

Na zijn topjaar: Tim Wellens legt uit waarom hij bij de ploeg van Tadej Pogacar blijft

16:00
"Niet iedereen heeft dat": Belgische ex-veldrijder bewierookt Thibau Nys

"Niet iedereen heeft dat": Belgische ex-veldrijder bewierookt Thibau Nys

15:00
Wout van Aert krijgt opvallend advies van ex-crosser: "Waarom niet?"

Wout van Aert krijgt opvallend advies van ex-crosser: "Waarom niet?"

14:00
'Pijnlijk: Lotto moet terugkrabbelen maar komt van kale reis terug'

'Pijnlijk: Lotto moet terugkrabbelen maar komt van kale reis terug'

13:30
Neem de agenda er maar bij: alle datums van de klassiekers in 2026 zijn bekend

Neem de agenda er maar bij: alle datums van de klassiekers in 2026 zijn bekend

12:30
Bart Wellens ziet verrassende Belg uitblinken in het veld: "Gaat elke week meedoen"

Bart Wellens ziet verrassende Belg uitblinken in het veld: "Gaat elke week meedoen"

12:00
Jacht op 100 zeges is geopend: Isaac Del Toro bezorgt UAE eerste overwinning van... 2026

Jacht op 100 zeges is geopend: Isaac Del Toro bezorgt UAE eerste overwinning van... 2026

11:00
Tadej Pogacar is spelbreker: Tourbaas legt uit wat hij daaraan wil doen

Tadej Pogacar is spelbreker: Tourbaas legt uit wat hij daaraan wil doen

23/10
Merlier baalt van nieuwe kans voor Van Aert en Van der Poel: "Is me niet gegund"

Merlier baalt van nieuwe kans voor Van Aert en Van der Poel: "Is me niet gegund"

10:00
Ondanks vertrek van Evenepoel: Foré legt lat hoog voor Soudal Quick-Step in de Tour

Ondanks vertrek van Evenepoel: Foré legt lat hoog voor Soudal Quick-Step in de Tour

09:00
Jules Hesters verliest bronzen medaille op WK baanwielrennen: "Te zot voor woorden"

Jules Hesters verliest bronzen medaille op WK baanwielrennen: "Te zot voor woorden"

08:30
Eerste WK-medaille is binnen: Hélène Hesters (20) bezorgt België onverwacht eremetaal

Eerste WK-medaille is binnen: Hélène Hesters (20) bezorgt België onverwacht eremetaal

24/10
Jan Bakelants zet Remco Evenepoel op scherp: "Het zal wel moeten"

Jan Bakelants zet Remco Evenepoel op scherp: "Het zal wel moeten"

24/10
Visma-Lease a Bike zaait twijfel: geen Wout van Aert in de Tour in 2026?

Visma-Lease a Bike zaait twijfel: geen Wout van Aert in de Tour in 2026?

24/10
Tim Merlier vreesde even voor de Tour, maar hekelt ook organisatie

Tim Merlier vreesde even voor de Tour, maar hekelt ook organisatie

23/10
Na mislukte Tour dit jaar: Ine Beyen legt de lat hoog voor Lotte Kopecky

Na mislukte Tour dit jaar: Ine Beyen legt de lat hoog voor Lotte Kopecky

23/10
Tour de France bezorgt Mathieu van der Poel opnieuw stevige uppercut

Tour de France bezorgt Mathieu van der Poel opnieuw stevige uppercut

23/10
"Moeten eerlijk zijn": Paul Herygers vreest voor Eli Iserbyt

"Moeten eerlijk zijn": Paul Herygers vreest voor Eli Iserbyt

23/10
Ploegentijdrit in de Tour: Visma-Lease a Bike is kritisch en zag één iets liever anders

Ploegentijdrit in de Tour: Visma-Lease a Bike is kritisch en zag één iets liever anders

23/10
Geen Tour, wel Giro? Keuze van Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe zal van één iets afhangen Analyse

Geen Tour, wel Giro? Keuze van Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe zal van één iets afhangen

23/10
Albert en Herygers zien Nys schitteren in het veld, maar: "Moet hij mee stoppen"

Albert en Herygers zien Nys schitteren in het veld, maar: "Moet hij mee stoppen"

23/10
Tour van 2026 is voorgesteld: Plugge is helder over kansen Vingegaard én Van Aert

Tour van 2026 is voorgesteld: Plugge is helder over kansen Vingegaard én Van Aert

23/10
Geen Tour voor Evenepoel in 2026? Red Bull-BORA-hansgrohe zegt wat doorslag zal geven

Geen Tour voor Evenepoel in 2026? Red Bull-BORA-hansgrohe zegt wat doorslag zal geven

23/10
Niet alleen voor Van Aert een laatste kans: "Ook voor mannen als Sweeck, Iserbyt of Vanthourenhout"

Niet alleen voor Van Aert een laatste kans: "Ook voor mannen als Sweeck, Iserbyt of Vanthourenhout"

23/10
📷 OFFICIEEL Dit is wellicht de meest opvallende wielertransfer van het jaar

📷 OFFICIEEL Dit is wellicht de meest opvallende wielertransfer van het jaar

23/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Thibau Nys Jan Bakelants Jules Hesters Niels Albert Bart Wellens Bart Aernouts Eli Iserbyt Tim Merlier Mikel Landa Meana Ilan Van Wilder Niels Vandeputte Thijs Van Amerongen Wout Poels Lance Armstrong Biniam Girmay

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved