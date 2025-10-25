Verrassende jonge Belg op het podium in Heerde, die meteen nieuwe ambitie uitspreekt

Yordi Corsus (Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw) is knap derde geworden in de Exact Cross in Heerde. De 19-jarige Corsus verraste daarmee ook zichzelf.

In de Exact Cross van Heerde stonden onder meer Michael Vanthourenhout en Toon Aerts niet aan de start, zij focussen zich volop op de tweede manche van de Superprestige in Overijse van zondag.

Yordi Corsus staat daar niet aan de start en dus kon de jonge Belg voluit gaan in de Exact Cross in Heerde. Hij reed al snel weg van onder Laurens Sweeck, Niels Vandeputte en Toon Vandenbosch.

Corsus reed wel nog achter twee Nederlanders. Joris Nieuwenhuis ging in de laatste ronde op en over Pim Ronhaar en boekte zijn eerste zege van het seizoen. Corsus bolde op 16 seconden als derde over de streep.

Corsus wil scoren op het EK in Middelkerke

"Ik ben heel tevreden. Dit komt een beetje onverwacht, omdat ik vorige week wat minder was", zei Corsus achteraf in het flashinterview. In Ruddervoorde werd Corsus pas 22ste, op bijna twee minuten van Michael Vanthourenhout.

"In de laatste ronde kom ik nog dicht bij Pim, maar dan maakte ik een foutje waardoor de tweede plaats niet meer haalbaar was. Dit is veelbelovend. Ik hoop een heel seizoen zo constant te rijden. Op het EK hoop ik ook hoog te scoren", besloot Corsus nog.