Verrassende jonge Belg op het podium in Heerde, die meteen nieuwe ambitie uitspreekt

Verrassende jonge Belg op het podium in Heerde, die meteen nieuwe ambitie uitspreekt
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Yordi Corsus (Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw) is knap derde geworden in de Exact Cross in Heerde. De 19-jarige Corsus verraste daarmee ook zichzelf.

In de Exact Cross van Heerde stonden onder meer Michael Vanthourenhout en Toon Aerts niet aan de start, zij focussen zich volop op de tweede manche van de Superprestige in Overijse van zondag. 

Yordi Corsus staat daar niet aan de start en dus kon de jonge Belg voluit gaan in de Exact Cross in Heerde. Hij reed al snel weg van onder Laurens Sweeck, Niels Vandeputte en Toon Vandenbosch. 

Corsus reed wel nog achter twee Nederlanders. Joris Nieuwenhuis ging in de laatste ronde op en over Pim Ronhaar en boekte zijn eerste zege van het seizoen. Corsus bolde op 16 seconden als derde over de streep. 

Corsus wil scoren op het EK in Middelkerke

"Ik ben heel tevreden. Dit komt een beetje onverwacht, omdat ik vorige week wat minder was", zei Corsus achteraf in het flashinterview. In Ruddervoorde werd Corsus pas 22ste, op bijna twee minuten van Michael Vanthourenhout. 

"In de laatste ronde kom ik nog dicht bij Pim, maar dan maakte ik een foutje waardoor de tweede plaats niet meer haalbaar was. Dit is veelbelovend. Ik hoop een heel seizoen zo constant te rijden. Op het EK hoop ik ook hoog te scoren", besloot Corsus nog. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Lampaert ziet kwalijke trend, gestart door Evenepoel, in het wielrennen: "Jammer"

Lampaert ziet kwalijke trend, gestart door Evenepoel, in het wielrennen: "Jammer"

19:00
Laat Van der Poel WK veldrijden schieten? Ex-crosser zegt wat de doorslag zal geven

Laat Van der Poel WK veldrijden schieten? Ex-crosser zegt wat de doorslag zal geven

18:30
Johan Bruyneel is het zeker: "Dan stopt Tadej Pogacar met koersen"

Johan Bruyneel is het zeker: "Dan stopt Tadej Pogacar met koersen"

18:00
Dirk De Wolf helder over de Tour en Evenepoel: "Larie"

Dirk De Wolf helder over de Tour en Evenepoel: "Larie"

16:30
Christoph Roodhooft heeft nieuws over het veldritprogramma van Mathieu van der Poel

Christoph Roodhooft heeft nieuws over het veldritprogramma van Mathieu van der Poel

15:30
📷 Van Empel pakt uit met opvallende viering: "Gisteren naar de carnavalswinkel gereden"

📷 Van Empel pakt uit met opvallende viering: "Gisteren naar de carnavalswinkel gereden"

15:00
Bernard Hinault enthousiast over 'klasbak' Mathieu van der Poel, maar ziet ook zijn beperking

Bernard Hinault enthousiast over 'klasbak' Mathieu van der Poel, maar ziet ook zijn beperking

14:00
Nog sterker in 2026: ploeg van Tadej Pogacar haalt nog maar eens een topper binnen

Nog sterker in 2026: ploeg van Tadej Pogacar haalt nog maar eens een topper binnen

13:30
Patrick Evenepoel verdedigt transfer van Remco met deze redenering en wijst naar Merlier en Pogacar

Patrick Evenepoel verdedigt transfer van Remco met deze redenering en wijst naar Merlier en Pogacar

13:00
Van der Poel ditmaal op pad met andere bekende, maar spaart zichzelf niet met beklimming van deze col

Van der Poel ditmaal op pad met andere bekende, maar spaart zichzelf niet met beklimming van deze col

12:30
Yves Lampaert is er zelf compleet verbaasd over: "Van Wout van Aert en Remco Evenepoel, ja..."

Yves Lampaert is er zelf compleet verbaasd over: "Van Wout van Aert en Remco Evenepoel, ja..."

12:00
Vijfvoudig Tourwinnaar wijst oorzaak aan waarom Wout van Aert minder vaak wint

Vijfvoudig Tourwinnaar wijst oorzaak aan waarom Wout van Aert minder vaak wint

11:00
Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar gewaarschuwd: Tour-uitblinker durft nog groots te dromen

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar gewaarschuwd: Tour-uitblinker durft nog groots te dromen

10:00
Weer zware klap voor de koerswereld: wielrenner na eerder hartfalen overleden op amper 25-jarige leeftijd

Weer zware klap voor de koerswereld: wielrenner na eerder hartfalen overleden op amper 25-jarige leeftijd

08:00
Patrick Evenepoel dropt stevige bom: "Ik hoor vanuit peloton dat Tadej Pogacar de Tour niet rijdt in 2026"

Patrick Evenepoel dropt stevige bom: "Ik hoor vanuit peloton dat Tadej Pogacar de Tour niet rijdt in 2026"

07:30
"Heeft dat echt zin?" Veel twijfels bij wat Thibau Nys allemaal doet

"Heeft dat echt zin?" Veel twijfels bij wat Thibau Nys allemaal doet

07:00
'Nieuwe Van der Poel' zorgt voor opvallend debuut in het veldrijden

'Nieuwe Van der Poel' zorgt voor opvallend debuut in het veldrijden

21:30
Johan Bruyneel ziet Remco Evenepoel stevig balen: "Niet goed"

Johan Bruyneel ziet Remco Evenepoel stevig balen: "Niet goed"

20:30
Grote baas van Visma-Lease a Bike op zijn plaats gezet: "Begrijpt er niets van"

Grote baas van Visma-Lease a Bike op zijn plaats gezet: "Begrijpt er niets van"

20:00
Jurgen Foré toont weinig begrip en is kritisch voor de Tour

Jurgen Foré toont weinig begrip en is kritisch voor de Tour

24/10
Twee Belgen vertrekken bij opleidingsploeg van UAE, Belgisch talent liet kans niet schieten

Twee Belgen vertrekken bij opleidingsploeg van UAE, Belgisch talent liet kans niet schieten

24/10
Van Aert wordt opnieuw geviseerd: "Vingegaard is dé ster van de ploeg"

Van Aert wordt opnieuw geviseerd: "Vingegaard is dé ster van de ploeg"

24/10
Armstrong herkent zich in Pogacar en vreest: "Is bij mij ook gebeurd"

Armstrong herkent zich in Pogacar en vreest: "Is bij mij ook gebeurd"

24/10
"Ik wil die titel, punt": Jasper De Buyst met niets anders tevreden dan de regenboogtrui

"Ik wil die titel, punt": Jasper De Buyst met niets anders tevreden dan de regenboogtrui

24/10
Na zijn topjaar: Tim Wellens legt uit waarom hij bij de ploeg van Tadej Pogacar blijft

Na zijn topjaar: Tim Wellens legt uit waarom hij bij de ploeg van Tadej Pogacar blijft

24/10
"Niet iedereen heeft dat": Belgische ex-veldrijder bewierookt Thibau Nys

"Niet iedereen heeft dat": Belgische ex-veldrijder bewierookt Thibau Nys

24/10
Wout van Aert krijgt opvallend advies van ex-crosser: "Waarom niet?"

Wout van Aert krijgt opvallend advies van ex-crosser: "Waarom niet?"

24/10
'Pijnlijk: Lotto moet terugkrabbelen maar komt van kale reis terug'

'Pijnlijk: Lotto moet terugkrabbelen maar komt van kale reis terug'

24/10
Jan Bakelants ziet Tour verkeerde keuze maken: "Houdt geen rekening met Evenepoel"

Jan Bakelants ziet Tour verkeerde keuze maken: "Houdt geen rekening met Evenepoel"

24/10
Neem de agenda er maar bij: alle datums van de klassiekers in 2026 zijn bekend

Neem de agenda er maar bij: alle datums van de klassiekers in 2026 zijn bekend

24/10
Bart Wellens ziet verrassende Belg uitblinken in het veld: "Gaat elke week meedoen"

Bart Wellens ziet verrassende Belg uitblinken in het veld: "Gaat elke week meedoen"

24/10
Jacht op 100 zeges is geopend: Isaac Del Toro bezorgt UAE eerste overwinning van... 2026

Jacht op 100 zeges is geopend: Isaac Del Toro bezorgt UAE eerste overwinning van... 2026

24/10
Merlier baalt van nieuwe kans voor Van Aert en Van der Poel: "Is me niet gegund"

Merlier baalt van nieuwe kans voor Van Aert en Van der Poel: "Is me niet gegund"

24/10
Ondanks vertrek van Evenepoel: Foré legt lat hoog voor Soudal Quick-Step in de Tour

Ondanks vertrek van Evenepoel: Foré legt lat hoog voor Soudal Quick-Step in de Tour

24/10
Jules Hesters verliest bronzen medaille op WK baanwielrennen: "Te zot voor woorden"

Jules Hesters verliest bronzen medaille op WK baanwielrennen: "Te zot voor woorden"

24/10
Eerste WK-medaille is binnen: Hélène Hesters (20) bezorgt België onverwacht eremetaal

Eerste WK-medaille is binnen: Hélène Hesters (20) bezorgt België onverwacht eremetaal

24/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Thibau Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Bernard Hinault Tim Merlier Jan Bakelants Jules Hesters Thijs Van Amerongen Bart Aernouts Patrick Evenepoel Lotte Kopecky Yves Lampaert David Dekker Dirk De Wolf Benoît Cosnefroy Mikel Landa Meana Johan Bruyneel

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved