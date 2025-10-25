Vijfvoudig Tourwinnaar wijst oorzaak aan waarom Wout van Aert minder vaak wint

Wout van Aert kan echt nog wel top zijn op bepaalde dagen, maar hij wint wel minder vaak. Dat is ook vijfvoudig Tourwinnaar Bernard Hinault niet ontgaan.

De Vlaamse Wielrijder & Biker heeft de levende wielerlegende kunnen strikken voor een gesprek. Een resem renners uit de huidige generatie komen aan bod en dat geldt eveneens voor Wout van Aert. "Ook een toprenner, een aanvaller die bovendien heel rap sprint en aardig tegen de klok rijdt, maar door zware valpartijen is het al wat minder."

Hinault linkt het minder vaak winnen van Van Aert rechtstreeks aan de zware crashes die de Belgische renner doorheen zijn carrière al geteisterd hebben. "Zijn lichaam zag er te fel van af. Hij werd kwetsbaarder", is het oordeel van Hinault. In een sport als wielrennen die zo erg teert op fysiek vermogen, kun je dat amper wegsteken.

Hinault geen fan van oortjes

Hinault haalt ook nog een punt aan waar niet alleen Van Aert maar alle renners van de huidige generatie volgens hem last van hebben. In zijn tijd was het alleszins anders. "Weet je wat het probleem is voor die jongens? De oortjes maken ze zot. Ze staan veel te veel onder druk." Hinault uit zich dus als een tegenstander van oortjes in de koers.

Nochtans geeft een Van Aert wel de indruk dat hij iemand is die met de druk om kan gaan. Hinault vindt die druk onnodig. "Toen ik koerste, was er geen druk en toch presteerde ik. Nu is de stress in de koers immens. Het doet hen limieten passeren die te veel risico's inhouden." Een gebrek aan duidelijke meningen kan niemand Hinault verwijten.





Andere regels in kampioenschappen

Het nut en het belang van oortjes is wel vaker gespreksonderwerp in het wielrennen. Momenteel worden ze gehanteerd in de wedstrijden waar de merkenteams aan deelnemen, maar worden ze niet gebruikt op kampioenschappen.