Vijfvoudig Tourwinnaar wijst oorzaak aan waarom Wout van Aert minder vaak wint

Vijfvoudig Tourwinnaar wijst oorzaak aan waarom Wout van Aert minder vaak wint
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert kan echt nog wel top zijn op bepaalde dagen, maar hij wint wel minder vaak. Dat is ook vijfvoudig Tourwinnaar Bernard Hinault niet ontgaan.

De Vlaamse Wielrijder & Biker heeft de levende wielerlegende kunnen strikken voor een gesprek. Een resem renners uit de huidige generatie komen aan bod en dat geldt eveneens voor Wout van Aert. "Ook een toprenner, een aanvaller die bovendien heel rap sprint en aardig tegen de klok rijdt, maar door zware valpartijen is het al wat minder."

Hinault linkt het minder vaak winnen van Van Aert rechtstreeks aan de zware crashes die de Belgische renner doorheen zijn carrière al geteisterd hebben. "Zijn lichaam zag er te fel van af. Hij werd kwetsbaarder", is het oordeel van Hinault. In een sport als wielrennen die zo erg teert op fysiek vermogen, kun je dat amper wegsteken.

Hinault geen fan van oortjes

Hinault haalt ook nog een punt aan waar niet alleen Van Aert maar alle renners van de huidige generatie volgens hem last van hebben. In zijn tijd was het alleszins anders. "Weet je wat het probleem is voor die jongens? De oortjes maken ze zot. Ze staan veel te veel onder druk." Hinault uit zich dus als een tegenstander van oortjes in de koers.

Nochtans geeft een Van Aert wel de indruk dat hij iemand is die met de druk om kan gaan. Hinault vindt die druk onnodig. "Toen ik koerste, was er geen druk en toch presteerde ik. Nu is de stress in de koers immens. Het doet hen limieten passeren die te veel risico's inhouden." Een gebrek aan duidelijke meningen kan niemand Hinault verwijten. 

Andere regels in kampioenschappen

Het nut en het belang van oortjes is wel vaker gespreksonderwerp in het wielrennen. Momenteel worden ze gehanteerd in de wedstrijden waar de merkenteams aan deelnemen, maar worden ze niet gebruikt op kampioenschappen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Bernard Hinault

Meer nieuws

Yves Lampaert is er zelf compleet verbaasd over: "Van Wout van Aert en Remco Evenepoel, ja..."

Yves Lampaert is er zelf compleet verbaasd over: "Van Wout van Aert en Remco Evenepoel, ja..."

12:00
Grote baas van Visma-Lease a Bike op zijn plaats gezet: "Begrijpt er niets van"

Grote baas van Visma-Lease a Bike op zijn plaats gezet: "Begrijpt er niets van"

20:00
Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar gewaarschuwd: Tour-uitblinker durft nog groots te dromen

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar gewaarschuwd: Tour-uitblinker durft nog groots te dromen

10:00
Weer zware klap voor de koerswereld: wielrenner na eerder hartfalen overleden op amper 25-jarige leeftijd

Weer zware klap voor de koerswereld: wielrenner na eerder hartfalen overleden op amper 25-jarige leeftijd

08:00
Patrick Evenepoel dropt stevige bom: "Ik hoor vanuit peloton dat Tadej Pogacar de Tour niet rijdt in 2026"

Patrick Evenepoel dropt stevige bom: "Ik hoor vanuit peloton dat Tadej Pogacar de Tour niet rijdt in 2026"

07:30
"Heeft dat echt zin?" Veel twijfels bij wat Thibau Nys allemaal doet

"Heeft dat echt zin?" Veel twijfels bij wat Thibau Nys allemaal doet

07:00
Van Aert wordt opnieuw geviseerd: "Vingegaard is dé ster van de ploeg"

Van Aert wordt opnieuw geviseerd: "Vingegaard is dé ster van de ploeg"

18:00
'Nieuwe Van der Poel' zorgt voor opvallend debuut in het veldrijden

'Nieuwe Van der Poel' zorgt voor opvallend debuut in het veldrijden

21:30
Johan Bruyneel ziet Remco Evenepoel stevig balen: "Niet goed"

Johan Bruyneel ziet Remco Evenepoel stevig balen: "Niet goed"

20:30
Jurgen Foré toont weinig begrip en is kritisch voor de Tour

Jurgen Foré toont weinig begrip en is kritisch voor de Tour

19:00
Twee Belgen krijgen slecht nieuws van UAE, maar Belgisch talent liet kans niet schieten

Twee Belgen krijgen slecht nieuws van UAE, maar Belgisch talent liet kans niet schieten

18:30
Wout van Aert krijgt opvallend advies van ex-crosser: "Waarom niet?"

Wout van Aert krijgt opvallend advies van ex-crosser: "Waarom niet?"

14:00
Armstrong herkent zich in Pogacar en vreest: "Is bij mij ook gebeurd"

Armstrong herkent zich in Pogacar en vreest: "Is bij mij ook gebeurd"

17:00
"Ik wil die titel, punt": Jasper De Buyst met niets anders tevreden dan de regenboogtrui

"Ik wil die titel, punt": Jasper De Buyst met niets anders tevreden dan de regenboogtrui

16:30
Na zijn topjaar: Tim Wellens legt uit waarom hij bij de ploeg van Tadej Pogacar blijft

Na zijn topjaar: Tim Wellens legt uit waarom hij bij de ploeg van Tadej Pogacar blijft

16:00
"Niet iedereen heeft dat": Belgische ex-veldrijder bewierookt Thibau Nys

"Niet iedereen heeft dat": Belgische ex-veldrijder bewierookt Thibau Nys

15:00
'Pijnlijk: Lotto moet terugkrabbelen maar komt van kale reis terug'

'Pijnlijk: Lotto moet terugkrabbelen maar komt van kale reis terug'

13:30
Jan Bakelants ziet Tour verkeerde keuze maken: "Houdt geen rekening met Evenepoel"

Jan Bakelants ziet Tour verkeerde keuze maken: "Houdt geen rekening met Evenepoel"

13:00
Neem de agenda er maar bij: alle datums van de klassiekers in 2026 zijn bekend

Neem de agenda er maar bij: alle datums van de klassiekers in 2026 zijn bekend

12:30
Bart Wellens ziet verrassende Belg uitblinken in het veld: "Gaat elke week meedoen"

Bart Wellens ziet verrassende Belg uitblinken in het veld: "Gaat elke week meedoen"

24/10
Visma-Lease a Bike zaait twijfel: geen Wout van Aert in de Tour in 2026?

Visma-Lease a Bike zaait twijfel: geen Wout van Aert in de Tour in 2026?

24/10
Jacht op 100 zeges is geopend: Isaac Del Toro bezorgt UAE eerste overwinning van... 2026

Jacht op 100 zeges is geopend: Isaac Del Toro bezorgt UAE eerste overwinning van... 2026

24/10
Merlier baalt van nieuwe kans voor Van Aert en Van der Poel: "Is me niet gegund"

Merlier baalt van nieuwe kans voor Van Aert en Van der Poel: "Is me niet gegund"

24/10
Ondanks vertrek van Evenepoel: Foré legt lat hoog voor Soudal Quick-Step in de Tour

Ondanks vertrek van Evenepoel: Foré legt lat hoog voor Soudal Quick-Step in de Tour

24/10
Jules Hesters verliest bronzen medaille op WK baanwielrennen: "Te zot voor woorden"

Jules Hesters verliest bronzen medaille op WK baanwielrennen: "Te zot voor woorden"

24/10
Eerste WK-medaille is binnen: Hélène Hesters (20) bezorgt België onverwacht eremetaal

Eerste WK-medaille is binnen: Hélène Hesters (20) bezorgt België onverwacht eremetaal

24/10
Jan Bakelants zet Remco Evenepoel op scherp: "Het zal wel moeten"

Jan Bakelants zet Remco Evenepoel op scherp: "Het zal wel moeten"

24/10
Tour van 2026 is voorgesteld: Plugge is helder over kansen Vingegaard én Van Aert

Tour van 2026 is voorgesteld: Plugge is helder over kansen Vingegaard én Van Aert

23/10
Ploegentijdrit in de Tour: Visma-Lease a Bike is kritisch en zag één iets liever anders

Ploegentijdrit in de Tour: Visma-Lease a Bike is kritisch en zag één iets liever anders

23/10
Tim Merlier vreesde even voor de Tour, maar hekelt ook organisatie

Tim Merlier vreesde even voor de Tour, maar hekelt ook organisatie

23/10
Na mislukte Tour dit jaar: Ine Beyen legt de lat hoog voor Lotte Kopecky

Na mislukte Tour dit jaar: Ine Beyen legt de lat hoog voor Lotte Kopecky

23/10
Tadej Pogacar is spelbreker: Tourbaas legt uit wat hij daaraan wil doen

Tadej Pogacar is spelbreker: Tourbaas legt uit wat hij daaraan wil doen

23/10
Grote ambitie voor Van Aert in het veldrijden? "Dan kan hij daarvan een doel maken"

Grote ambitie voor Van Aert in het veldrijden? "Dan kan hij daarvan een doel maken"

23/10
Tour de France bezorgt Mathieu van der Poel opnieuw stevige uppercut

Tour de France bezorgt Mathieu van der Poel opnieuw stevige uppercut

23/10
"Moeten eerlijk zijn": Paul Herygers vreest voor Eli Iserbyt

"Moeten eerlijk zijn": Paul Herygers vreest voor Eli Iserbyt

23/10
Geen Tour, wel Giro? Keuze van Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe zal van één iets afhangen Analyse

Geen Tour, wel Giro? Keuze van Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe zal van één iets afhangen

23/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Thibau Nys Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Jules Hesters Bart Wellens Thijs Van Amerongen Bart Aernouts Eli Iserbyt Tim Merlier Jan Bakelants Mikel Landa Meana Wout Poels Ilan Van Wilder Niels Vandeputte Biniam Girmay Thijs Zonneveld Lance Armstrong

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved