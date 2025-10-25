Weer zware klap voor de koerswereld: wielrenner na eerder hartfalen overleden op amper 25-jarige leeftijd

Hartfalen blijft veel te vaak voorkomen in de koers. Voor een wielrenner van amper 25-jarige leeftijd is het fataal geworden.

Kevin Bonaldo is overleden. Hij deed vorige maand nog mee aan de regionale wielerwedstrijd Piccola Sanremo en kreeg toen volgens de lokale krant Il Giornale di Vicenza te maken met hartproblemen. Zijn situatie verergerde al snel, want in de ambulance kreeg hij een hartstilstand. De wedstrijddokter zou hem 25 minuten lang gereanimeerd hebben.

Dat leek ook resultaat op te leveren, want het hart van Bonaldo begon weer te kloppen. Hij werd vervolgens met de helikopter overgebracht naar het San Bortolo-ziekenhuis van Vicenza. Daar verbleef de renner op de dienst intensieve zorgen en werd hij ook in een kunstmatige coma gehouden. Opnieuw verbeterde zijn toestand aanvankelijk.

Toestand van Bonaldo verslechterde

Die positieve evolutie zou helaas niet blijven aanhouden. Er kwam een ommekeer in zijn toestand, die in de uren voor zijn overlijden alsmaar verslechterde. Vrijdagochtend heeft hij de strijd verloren. Hij stierf in het bijzijn van zijn familie. Hij is dus nooit meer uit zijn kunstmatige coma ontwaakt. Zijn gezin bestond naast zijn ouders uit twee broers.

Kevin Bonaldo had daarnaast ook een vriendin, Alice genaamd. Na actief te zijn in het clubwielrennen, maakte Bonaldo vanaf 2021 deel uit van het continentale wielrennen. Hij reed twee jaar voor Team Qhubeka, het continentale ploegje en dus de opleidingsploeg van wat later Q36.5 zou worden, de huidige ploeg van Tom Pidcock.

Veel sterkte aan familie van overleden renner

Daarna reed Bonaldo nog voor Work Service-Vitalcare-Dynatek en in 2025 koerste hij voor SC Padovani Polo Cherry Bank. Bonaldo reed dit jaar onder andere de Ronde van Oostenrijk. We wensen zijn vrienden en familie veel sterkte.