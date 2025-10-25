Yves Lampaert is er zelf compleet verbaasd over: "Van Wout van Aert en Remco Evenepoel, ja..."

Yves Lampaert staat er eigenlijk versteld van, ook nu het eindproduct af is. Met de hulp van tv-maker Wouter Deboot heeft Lampaert zijn eigen biografie geschreven.

Dankzij het boek met de toepasselijke titel 'Forza Lampaert' staat de renner van Soudal Quick-Step op de Boekenbeurs. Het Laatste Nieuws heeft de auteurs aan de tand gevoeld. De eerste vraag die gesteld werd, was waarom er een boek over Lampaert moest komen. "Dat was ook mijn reactie, toen het voorstel van Wouter en uitgeverij Pelckmans kwam", verklapt Lampaert zelf.

Lampaert dacht dat dit enkel weggelegd was voor de grotere namen uit de wielersport. "Van Wout van Aert, Remco Evenepoel, ja, maar toch niet over ik?" Wouter Deboot pikt daarop in. "Het is een atypisch sportboek, niet louter het overlopen van het palmares." Lampaert ziet meteen een kans tot zelfspot: "Dan zou het een dun boek geweest zijn!"

Mooie zeges op palmares Lampaert

Deboot vindt dat Lampaert zichzelf hiermee toch een stuk tekortdoet en wijst erop dat de renner zestien profzeges op zijn palmares heeft staan. Daarmee doet hij beter dan Jasper Stuyven en Tiesj Benoot. Zijn grootste triomfen zijn al even geleden, maar laat ons inderdaad niet vergeten dat Lampaert een rit in Tour en Vuelta, het BK en tweemaal Dwars door Vlaanderen won.

Een sterkte van zijn boek is dat er anekdotes aan te pas komen van 25 gastsprekers. "Van Astrid tot Remco Evenepoel", merkt Deboot op. "Enkel Mark Cavendish had ik er nog graag bij gehad, al was het maar om zijn wederwoord te kunnen horen over die keer waarin hij tegen Yves uitvloog: "Do you think I'm a shitty rider?"" We hebben blijkbaar wat gemist.





'Forza Lampaert' een eerlijk boek

"Om dit te begrijpen, moet je het boek lezen, maar toen Yves het vertelde, lag ik plat", verduidelijkt Deboot. Die onderstreept ook dat er bij geen enkel verhaal op de man gespeeld is en ze geprobeerd hebben om een eerlijk boek te maken.