"Als Van Aert dat kan...": Philipsen krijgt stevige boodschap van winnaar Parijs-Roubaix

In de Tour de France 2026 blijft in de slotetappe de beklimming van Montmartre behouden. Jasper Philipsen moet volgens Johan Vansummeren een van de favorieten zijn voor de overwinning.

De toevoeging van Montmartre aan het parcours van de slotrit van de Tour de France was dit jaar een schot in de roos. Daardoor kwam er wel geen traditionele koninklijke sprint op de Champs-Élysées.

Volgend jaar blijft de drievoudige beklimming van Montmartre behouden, maar ligt de laatste beklimming wel verder van de finish. De top zal op zo'n vijftien in plaats van zes kilometer van de streep liggen.

Johan Vansummeren vindt het logisch dat Montmartre opnieuw in het parcours is opgenomen. Het lokte niet alleen een massa volk naar Parijs, maar ook veel tv-kijkers. "ASO zal zo’n prijsbeest kortom niet snel slachten", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Philipsen favoriet op de Champs-Élysées ondanks Montmartre?

Dit jaar won Wout van Aert de slotrit van de Tour door Pogacar op de laatste beklimming van Montmartre uit het wiel te rijden. Vansummeren vindt Jasper Philipsen, die dit jaar in rit drie moest opgeven door een val, een van de favorieten volgend jaar.





"Die hindernis mag voor Philipsen geen probleem vormen. Als Van Aert die etappe kan winnen, dan moet Philipsen ook in aanmerking komen om op de Champs-Élysées mee te sprinten om de overwinning."