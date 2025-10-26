"Dan ga ik niet thuis zijn": revaliderende Iserbyt zal naar één cross zeker niet kijken

Het veldritseizoen is zonder Eli Iserbyt gestart, hij staat pas op 11 november aan de start. Ook de Koppenbergcross op 1 november zal Iserbyt dus moeten missen.

In Overijse staat zondag de tweede manche van de Superprestige op het programma, maar zonder Eli Iserbyt. Hij stoomt zich klaar voor zijn rentree in het veld op 11 november in Niel, de derde manche van de Superprestige.

Dat klassement zal Iserbyt dus al kunnen vergeten en dat geldt ook voor de X2O Trofee. Op 1 november staat de eerste manche op de Koppenberg op het programma, op 2 november de tweede manche in Lokeren.

Wie niet aan de start komt van een manche, krijgt telkens vijf minuten aangesmeerd ten opzichte van de winnaar van die cross. Al is dat niet de grootste bezorgdheid van Iserbyt, hij wil vooral opnieuw renner worden.

Iserbyt moet Koppenbergcross missen

"Waar het wél serieus zal wringen, is op 1 november op de Koppenberg. Fien en ik wonen daar, hé", zegt Iserbyt bij HLN. "Als we de brug over wandelen, zitten we op het parcours. Dan ga ik niet thuis zijn, denk ik."

In de laatste zes edities van de Koppenbergcross stond Iserbyt ook telkens op het podium. In 2019, 2020 en 2021 won Iserbyt, vorig jaar werd hij tweede op 34 seconden van Lars van der Haar.