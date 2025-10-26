"Dan stop ik": Jonas Vingegaard is helder over zijn afscheid als renner

Op 10 december viert Jonas Vingegaard zijn 29ste verjaardag. Gaat de tweevoudige Tourwinnaar nog lang door met koersen?

Met een ritoverwinning en de eindzege in de Ronde van de Algarve en drie ritzeges en het eindklassement in de Vuelta won Jonas Vingegaard zes keer dit seizoen. Al hadden er dat veel meer kunnen zijn.

De Deen werd tweede in de Dauphiné in vijf ritten en het eindklassement tweede, in de Tour werd Vingegaard vier keer tweede en vier keer derde in een etappe. En hij werd ook opnieuw tweede in het eindklassement.

Om die prestaties te leveren, moet Vingegaard vaak zijn vrouw en kinderen missen. "Het is zwaar om zo veel van huis weg te zijn. Het is de optelsom van dagen in het buitenland die vermoeiend is", zegt hij bij Wieler Revue.

Wanneer stopt Vingegaard met koersen?

Onder meer Tadej Pogacar sprak zich na de Tour al uit over een zijn wielerpensioen, Vingegaard denkt daar voorlopig nog niet aan. "Of ik op m’n 36ste nog koers? Dat is nog ver weg. Ik wil niets uitsluiten, maar ik neem het zoals het komt."

"Als het moment daar is dat ik er geen zin meer in heb, dan stop ik." Bij Visma-Lease a Bike heeft Vingegaard nog een contract tot eind 2028, als dat afloopt zal hij net 32 jaar zijn geworden.