Geen wereldtitel, wel brons: De Vylder doet zijn verhaal na spannend omnium op WK

Op het WK baanwielrennen in Chili is Lindsay De Vylder er niet in geslaagd om zijn wereldtitel in het omnium te verlengen. Dankzij een late bonusronde in de puntenkoers pakte hij toch nog brons.

"Ik had een supergevoel in die eerste drie nummers. Ik heb dat misschien iets te veel laten blijken ook. De Vylder won de afvalling met ruime voorsprong, waardoor hij werd aangevallen in de puntenkoers.

In de afsluitende puntenkoers had De Vylder ook lange tijd geen goed gevoel. Hij is dan ook blij dat hij op karakter nog een medaille uit de brand heeft kunnen slepen en er het maximale heeft uitgehaald.

De Vylder over zijn WK omnium

Voor De Vylder begon het omnium nochtans goed met een tweede plaats in de scratch, maar in de temporace liep het mis. De Vylder vond dat de jury niet duidelijk aanwees wie op kop van de koers reed.

"Uiteindelijk zat ik daar met een eindschot klaar. Ik eindigde met nul punten, wat superjammer was." De Vylder zette dat dus recht in de afvalling, die hij won. In de puntenkoers ging het dus nog bijna mis.

De Vylder probeerde in het slot nog één keer en pakte toch nog een bonusronde. "Op het einde van de koers had ik zeker niet gedacht dat ik nog op het podium zou staan. Ik ben er uiterst tevreden mee"