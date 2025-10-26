Jurgen Foré drukt topper bij Soudal Quick-Step met neus op de feiten

Met Tim Merlier en Paul Magnier heeft Soudal Quick-Step twee sprinters die volgend jaar de Tour zouden kunnen rijden. Al lijkt CEO Jurgen Foré de deur voor Magnier al te sluiten.

Het tijdperk van de Franse dominantie in de Tour de France behoort al een tijd tot het verleden, maar er staan toch enkele toptalenten klaar om te schitteren de komende jaren. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) moet de volgende Franse Tourwinnaar worden.

In de sprints wordt er dan weer veel verwacht van Paul Magnier. De 21-jarige Fransman won dit jaar maar liefst negentien keer, enkel Tadej Pogacar deed beter met twintig zeges. Al lijkt de Tour in 2026 geen optie te zijn.

Komt Tour te vroeg voor Magnier?

"Het is veel te vroeg om het daarover te hebben, maar misschien is het ook wel te vroeg om Paul al naar de Tour te sturen", zegt CEO Jurgen Foré bij HLN. Want Magnier kon niet het hele seizoen overtuigen.

Hij won dan wel veel, maar boekte zijn overwinningen vooral in kleinere rittenkoersen zoals de CRO Race, de Ronde van Slovakije en de Ronde van Guangxi. Dat zijn niet de koersen met het sterkste deelnemersveld.

"Hij heeft dit jaar twee weken Giro gereden. Om hem dan meteen bloot te stellen aan de Tour...", stelt Foré nog. In die Giro kon Magnier ook niet winnen, een derde plaats was zijn beste resultaat.