Michael Vanthourenhout geeft verklaring voor zijn bijzonder slechte start in Overijse

Michael Vanthourenhout heeft de Druivencross in Overijse gewonnen. In een duel met Pim Ronhaar toonde Vanthourenhout zich de sterkste in de slotronde.

De start van Michael Vanthourenhout in Overijse was dramatisch, na de eerste ronde reed Vanthourenhout op de 18de plaats. "Het wordt zaak om op te schuiven", zei zijn manager Jurgen Mettepenningen.

Dat deed Vanthourenhout ook, na een half uur reed hij helemaal vooraan in de cross. Op drie ronden van het einde reed hij weg met Pim Ronhaar, in de laatste ronde reed Vanthourenhout de Nederlander uit het wiel.

Vanthourenhout maakt slechte start goed in Overijse

"Ik geraakte niet meteen onder stoom. Gelukkig voelde ik dat de benen goed waren, bergop kon ik elke keer enkele plaatsen goedmaken", zei Vanthourenhout achteraf in zijn flashinterview.

"Toen Pim (Ronhaar, nvdr.) doortrok, moest ik alle zeilen bijzetten. Ik voelde wel dat hij zijn laatste pijlen had verschoten en dat hij aan het kraken was. Dan volstond het om alles op alles te zetten in de laatste ronde."





"Twee op twee in de Superprestige had ik niet meteen verwacht. Het seizoen kan niet beter beginnen", besloot Vanthourenhout nog. Na twee manches slaat hij al een kloof van vijf punten op titelverdediger Niels Vandeputte