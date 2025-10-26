Patrick Evenepoel reageert klaar en duidelijk op beperkt aantal tijdritkilometers in de Tour

Remco Evenepoel krijgt volgend jaar weinig tijdritkilometers in de Tour de France. Vader Patrick Evenepoel nuanceert echter het belang daarvan.

Slechts één individuele tijdrit van 26 kilometer, die ook heuvelachtig is, krijgt drievoudig wereldkampioen en olympisch kampioen Remco Evenepoel volgend jaar voorgeschoteld in de Tour de France.

Geen lange tijdrit van meer dan 40 kilometer dus, waarin Evenepoel veel tijd had kunnen nemen op Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. "Maar je wint sowieso geen Tour in een tijdrit", zegt Patrick Evenepoel bij RTBF.

Evenepoel vindt bergen belangrijker dan tijdrit in de Tour

"Je wint de Tour in de bergen. Of het nu gaat om een tijdrit van 40, 50 of 60 kilometer, dat verandert volgens mij niets. In de laatste week kan je een voorsprong van drie minuten hebben, maar in één etappe tien minuten verliezen."

Vooral omdat het zwaartepunt van de Tour in de laatste week en zelfs in de voorlaatste etappe ligt. Met 5.600 hoogtemeters wordt dat een bijzonder zware etappe waarin het klassement nog op zijn kop gezet kan worden.





"Ik geloof dat Remco - mits een goede winter, een goede voorbereiding en zonder pech - op 100 procent kan presteren in de Tour en een zeer goed resultaat kan neerzetten", besluit Patrick Evenepoel nog.