Revanche na beslissing van de ploeg: Lampaert doet boekje open over ritzege in de Tour

De mooiste zege in de carrière van Yves Lampaert is ongetwijfeld de openingstijdrit in de Tour van 2022. Al koerste hij toen op revanche na een beslissing van Soudal Quick-Step.

Yves Lampaert stond als outsider aan de start van de openingstijdrit in de Tour van 2022 in Kopenhagen, maar dat hij Wout van Aert, Tadej Pogacar en Filippo Ganna achter zich zou houden, dat had niemand zien aankomen.

Het zou regenen aan het einde van de tijdrit en dus besliste Quick-Step dat Kasper Asgreen en enkele andere ploegmaats vroeger mochten starten dan Lampaert. En dat schoot in het verkeerde keelgat bij Lampaert.

Lampaert wilde niet met nieuwe helm van Specialized rijden

Hij weigerde dan ook met de nieuwe helm van Specialized, met de inmiddels verboden sok, te rijden. "Het klinkt misschien kinderachtig, maar ik was vastberaden. Ik zou laten zien dat ze zich vergist hadden", zegt Lampaert in zijn boek ‘Forza Lampaert’.

Door de regen, die uiteindelijk vroeger viel dan voorspeld werd, wilde Lampaert met een oude tijdrithelm starten. Daarin kon een andere lens, maar bij Quick-Step hadden ze enkel de nieuwe helmen mee.





"Uiteindelijk zijn we last minute bij TotalEnergies, dat ook door Specialized gesponsord werd, zo’n helm gaan lenen. En ik heb niet ontgoocheld", zegt Lampaert bij Het Nieuwsblad. Hij won de tijdrit en pakte de gele trui.