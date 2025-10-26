Slaan de broers Roodhooft weer toe? Bruyneel ziet hen "geweldige deal" sluiten

Slaan de broers Roodhooft weer toe? Bruyneel ziet hen "geweldige deal" sluiten
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Bij Alpecin-Deceuninck is het nog altijd wachten op de aankondiging van heel wat transfers. Achter de schermen zou er wel hard gewerkt worden en zouden de broers Roodhooft een slag slaan.

November staat voor de deur, maar volgens ProCyclingsStats heeft Alpecin-Deceuninck nog altijd maar 19 renners onder contract staan voor 2026. Samen met EF Education-EasyPost is dat het laagste aantal in de WorldTour. 

Tot nu toe heeft Alpecin-Deceuninck enkel de overgang van Aaron Dockx (21), Lennert Belmans (23) en Senna Remijn (19) van het opleidingsteam naar het WorldTour-team aangekondigd. 

Er zouden echter wel al transfers gedaan zijn, maar die zijn nog niet bekendgemaakt. Zo zou Lindsay De Vylder, die brons pakte in het omnium op het WK baanwielrennen, de overstap maken van Flanders-Baloise. 

Trekt Gerben Thijssen naar Alpecin-Deceuninck?

Ook Gerben Thijssen (27), die nog een contract heeft tot eind 2027 bij Intermarché-Wanty, zou de overstap maken naar Alpecin-Deceuninck. Dat gerucht bevestigde Johan Bruyneel ook bij The Move en hij voegde er nog iets aan toe. 

"Intermarché of de ploeg heeft de afspraak gemaakt dat ze de helft van zijn contract zullen betalen. Een geweldig goede deal dus voor Alpecin-Deceuninck om nog een sprinter binnen te halen. Al denk ik dat zijn contract iets te groot is in verhouding tot wat hij waard is." 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Lindsay De Vylder
Gerben Thijssen

Meer nieuws

"Wordt moeilijk": transfer van Evenepoel is probleem voor Belgische ploegmaat

"Wordt moeilijk": transfer van Evenepoel is probleem voor Belgische ploegmaat

21:30
Tom Dumoulin geeft zijn ongezouten mening over een van de opvallendste transfers

Tom Dumoulin geeft zijn ongezouten mening over een van de opvallendste transfers

20:30
"Als Van Aert dat kan...": Philipsen krijgt stevige boodschap van winnaar Parijs-Roubaix

"Als Van Aert dat kan...": Philipsen krijgt stevige boodschap van winnaar Parijs-Roubaix

19:00
"Duurde drie kwartier": Sven Nys spelde renner stevig de les

"Duurde drie kwartier": Sven Nys spelde renner stevig de les

18:30
📷 "Valse start": crossgevoel nog niet helemaal aanwezig bij Wout van Aert

📷 "Valse start": crossgevoel nog niet helemaal aanwezig bij Wout van Aert

18:00
Michael Vanthourenhout geeft verklaring voor zijn bijzonder slechte start in Overijse

Michael Vanthourenhout geeft verklaring voor zijn bijzonder slechte start in Overijse

17:00
🎥 Vanthourenhout maakt slechte start helemaal goed in Overijse, primeur bij de vrouwen

🎥 Vanthourenhout maakt slechte start helemaal goed in Overijse, primeur bij de vrouwen

16:23
Ramp voor Toon Aerts in Overijse, klassement in de Superprestige helemaal om zeep

Ramp voor Toon Aerts in Overijse, klassement in de Superprestige helemaal om zeep

16:00
Geen wereldtitel, wel brons: De Vylder doet zijn verhaal na spannend omnium op WK

Geen wereldtitel, wel brons: De Vylder doet zijn verhaal na spannend omnium op WK

07:30
"Dan stop ik": Jonas Vingegaard is helder over zijn afscheid als renner

"Dan stop ik": Jonas Vingegaard is helder over zijn afscheid als renner

15:00
"We gaan nog verschieten van wat hij kan": Bakelants vol lof over onderschatte Belg

"We gaan nog verschieten van wat hij kan": Bakelants vol lof over onderschatte Belg

14:00
Patrick Evenepoel reageert klaar en duidelijk op beperkt aantal tijdritkilometers in de Tour

Patrick Evenepoel reageert klaar en duidelijk op beperkt aantal tijdritkilometers in de Tour

13:30
Revanche na beslissing van de ploeg: Lampaert doet boekje open over ritzege in de Tour

Revanche na beslissing van de ploeg: Lampaert doet boekje open over ritzege in de Tour

13:00
Sanne Cant legt keuze voor SD Worx-Protime uit en wat haar belangrijkste opdracht is

Sanne Cant legt keuze voor SD Worx-Protime uit en wat haar belangrijkste opdracht is

12:30
Na haar 50ste overwinning in het veld: slecht nieuws over Fem van Empel

Na haar 50ste overwinning in het veld: slecht nieuws over Fem van Empel

12:00
"Dan ga ik niet thuis zijn": revaliderende Iserbyt zal naar één cross zeker niet kijken

"Dan ga ik niet thuis zijn": revaliderende Iserbyt zal naar één cross zeker niet kijken

11:00
📷 Nys leeft zich uit op crossfiets, Van der Poel trekt loopschoenen aan en maakt weer indruk

📷 Nys leeft zich uit op crossfiets, Van der Poel trekt loopschoenen aan en maakt weer indruk

10:00
Giro of Vuelta voor Evenepoel? De Wolf en Pauwels geven hun ongezouten mening

Giro of Vuelta voor Evenepoel? De Wolf en Pauwels geven hun ongezouten mening

09:00
Tom Dumoulin deelt zijn onpopulaire mening over Tadej Pogacar

Tom Dumoulin deelt zijn onpopulaire mening over Tadej Pogacar

08:30
Gezien Remco Evenepoel? Vuelta doet eerste poging om hem te paaien

Gezien Remco Evenepoel? Vuelta doet eerste poging om hem te paaien

08:00
Jurgen Foré drukt topper bij Soudal Quick-Step met neus op de feiten

Jurgen Foré drukt topper bij Soudal Quick-Step met neus op de feiten

07:00
Geen spoor van Alvarado in het veld, Roodhooft komt met meer uitleg

Geen spoor van Alvarado in het veld, Roodhooft komt met meer uitleg

25/10
Demi Vollering over stroom aan kritiek: "Elke keer als ik mijn mond open doe"

Demi Vollering over stroom aan kritiek: "Elke keer als ik mijn mond open doe"

25/10
Pauwels waarschuwt Evenepoel voor grote valkuil: "Die denkfout mag je niet maken"

Pauwels waarschuwt Evenepoel voor grote valkuil: "Die denkfout mag je niet maken"

25/10
Lampaert ziet kwalijke trend, gestart door Evenepoel, in het wielrennen: "Jammer"

Lampaert ziet kwalijke trend, gestart door Evenepoel, in het wielrennen: "Jammer"

25/10
Laat Van der Poel WK veldrijden schieten? Ex-crosser zegt wat de doorslag zal geven

Laat Van der Poel WK veldrijden schieten? Ex-crosser zegt wat de doorslag zal geven

25/10
Johan Bruyneel is het zeker: "Dan stopt Tadej Pogacar met koersen"

Johan Bruyneel is het zeker: "Dan stopt Tadej Pogacar met koersen"

25/10
Verrassende jonge Belg op het podium in Heerde, die meteen nieuwe ambitie uitspreekt

Verrassende jonge Belg op het podium in Heerde, die meteen nieuwe ambitie uitspreekt

25/10
Dirk De Wolf helder over de Tour en Evenepoel: "Larie"

Dirk De Wolf helder over de Tour en Evenepoel: "Larie"

25/10
Christoph Roodhooft heeft nieuws over het veldritprogramma van Mathieu van der Poel

Christoph Roodhooft heeft nieuws over het veldritprogramma van Mathieu van der Poel

25/10
📷 Van Empel pakt uit met opvallende viering: "Gisteren naar de carnavalswinkel gereden"

📷 Van Empel pakt uit met opvallende viering: "Gisteren naar de carnavalswinkel gereden"

25/10
Bernard Hinault enthousiast over 'klasbak' Mathieu van der Poel, maar ziet ook zijn beperking

Bernard Hinault enthousiast over 'klasbak' Mathieu van der Poel, maar ziet ook zijn beperking

25/10
Nog sterker in 2026: ploeg van Tadej Pogacar haalt nog maar eens een topper binnen

Nog sterker in 2026: ploeg van Tadej Pogacar haalt nog maar eens een topper binnen

25/10
Patrick Evenepoel verdedigt transfer van Remco met deze redenering en wijst naar Merlier en Pogacar

Patrick Evenepoel verdedigt transfer van Remco met deze redenering en wijst naar Merlier en Pogacar

25/10
Van der Poel ditmaal op pad met andere bekende, maar spaart zichzelf niet met beklimming van deze col

Van der Poel ditmaal op pad met andere bekende, maar spaart zichzelf niet met beklimming van deze col

25/10
Yves Lampaert is er zelf compleet verbaasd over: "Van Wout van Aert en Remco Evenepoel, ja..."

Yves Lampaert is er zelf compleet verbaasd over: "Van Wout van Aert en Remco Evenepoel, ja..."

25/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Patrick Evenepoel Yves Lampaert Tadej Pogacar Bernard Hinault Johan Vansummeren Dirk De Wolf Fem van Empel Michael Vanthourenhout Christoph Roodhooft Lindsay De Vylder Thibau Nys Tom Dumoulin Jasper Philipsen David Dekker Jordi Meeus Juan Ayuso Benoît Cosnefroy

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved