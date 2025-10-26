Slaan de broers Roodhooft weer toe? Bruyneel ziet hen "geweldige deal" sluiten

Bij Alpecin-Deceuninck is het nog altijd wachten op de aankondiging van heel wat transfers. Achter de schermen zou er wel hard gewerkt worden en zouden de broers Roodhooft een slag slaan.

November staat voor de deur, maar volgens ProCyclingsStats heeft Alpecin-Deceuninck nog altijd maar 19 renners onder contract staan voor 2026. Samen met EF Education-EasyPost is dat het laagste aantal in de WorldTour.

Tot nu toe heeft Alpecin-Deceuninck enkel de overgang van Aaron Dockx (21), Lennert Belmans (23) en Senna Remijn (19) van het opleidingsteam naar het WorldTour-team aangekondigd.

Er zouden echter wel al transfers gedaan zijn, maar die zijn nog niet bekendgemaakt. Zo zou Lindsay De Vylder, die brons pakte in het omnium op het WK baanwielrennen, de overstap maken van Flanders-Baloise.

Trekt Gerben Thijssen naar Alpecin-Deceuninck?

Ook Gerben Thijssen (27), die nog een contract heeft tot eind 2027 bij Intermarché-Wanty, zou de overstap maken naar Alpecin-Deceuninck. Dat gerucht bevestigde Johan Bruyneel ook bij The Move en hij voegde er nog iets aan toe.





"Intermarché of de ploeg heeft de afspraak gemaakt dat ze de helft van zijn contract zullen betalen. Een geweldig goede deal dus voor Alpecin-Deceuninck om nog een sprinter binnen te halen. Al denk ik dat zijn contract iets te groot is in verhouding tot wat hij waard is."