Tom Dumoulin deelt zijn onpopulaire mening over Tadej Pogacar

De dominantie van Tadej Pogacar dreigt een probleem te worden voor het wielrennen. Toch kan Tom Dumoulin nog altijd genieten van de Sloveen.

Waar Tadej Pogacar ook aan de start staat, de Sloveen kan bijna niet verliezen. Dat was vooral dit najaar het geval, je kon Pogacar voor de Ronde van Lombardije al met potlood al opschrijven als winnaar.

Het zorgt ervoor dat de koers bijzonder voorspelbaar wordt en ook steeds meer mensen dreigen af te haken. Tom Dumoulin denkt echter anders over de dominantie van de tweevoudige wereldkampioen.

Dumoulin geniet van de dominantie van Pogacar

"Ik vind het geweldig om hem te zien koersen. Hij is misschien wel de beste wielrenner aller tijden", zegt Dumoulin bij Marca. "Het is bijzonder om de beste in koers elke wedstrijd te zien winnen."

"Natuurlijk zouden we liever meer strijd tot de streep zien, zoals in de Giro van 2017, toen vier renners nog konden winnen op de slotdag. Toch bewonder ik zijn vakmanschap en mentaliteit. Ik verveel me niet als ik hem zie winnen."





Toch leek ook Pogacar zich tijdens de Tour te vervelen door zijn dominantie en sprak hij zelfs over zijn pensioen. "In de Tour zei hij dat hij moe was en twijfelde over hoe lang hij het nog vol zou houden, maar op het WK en in Lombardije was hij weer supergemotiveerd. Waarschijnlijk weet hij het zelf niet eens."