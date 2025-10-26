Tom Dumoulin geeft zijn ongezouten mening over een van de opvallendste transfers

Enkele klassementsrenners veranderen in 2026 van ploeg. De transfer van Juan Ayuso naar Lidl-Trek vindt Tom Dumoulin alvast een goede zaak.

De twee belangrijkste Belgische klassementsrenners veranderen deze winter van ploeg. Remco Evenepoel ruilt Soudal Quick-Step voor Red Bull-BORA-hansgrohe en Cian Uijtdebroeks verhuist van Visma-Lease a Bike naar Movistar.

Ook internationaal is er een belangrijke transfer. Juan Ayuso verlaat UAE Team Emirates en tekende een contract voor vijf jaar bij Lidl-Trek. De Amerikaanse ploeg zou zo'n tien miljoen euro hebben betaald om het contract van Ayuso bij UAE af te kopen.

Dumoulin gelooft in Ayuso als klassementsrenner

Tom Dumoulin is ook voorstander van die transfer. "Ik begrijp dat het bij UAE, met Pogacar als kopman, moeilijk is om kansen te krijgen. Bij Lidl-Trek kan hij enige kopman zijn, en ik denk dat dat goed is voor iedereen", zegt hij bij Marca.

In zijn laatste drie grote rondes kon Ayuso wel geen goed klassement rijden. In de Vuelta van dit jaar won hij wel twee etappes, maar werd hij pas 68ste in het eindklassement. In de Giro van dit jaar en de Tour vorig jaar moest Ayuso opgeven.

Toch gelooft Dumoulin nog in Ayuso als winnaar van een grote ronde in de toekomst. "Ja, absoluut. Hij heeft het talent en de mentaliteit om dat te doen", besluit de winnaar van de Giro van 2017 nog.