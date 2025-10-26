"We gaan nog verschieten van wat hij kan": Bakelants vol lof over onderschatte Belg

Voor Ilan Van Wilder was 2025 misschien wel het jaar van de doorbraak. Jan Bakelants ziet hem volgend jaar dan ook nog beter presteren door het vertrek van Remco Evenepoel.

Met een derde plaats en bronzen medaille op het WK tijdrijden zorgde Ilan Van Wilder voor een stevige verrassing. Voor de 25-jarige Van Wilder was het een kers op de taart na een sterk seizoen.

De prestaties van Van Wilder bleven misschien wat onder de radar, maar op moment dat hij niet moest knechten voor Remco Evenepoel eindigde Van Wilder drie keer in de top tien van een rittenkoers in de WorldTour.

Van Wilder werd tiende in Parijs-Nice, zesde in de Ronde van het Baskenland en achtste in de Ronde van Zwitserland. In de Tour hielp hij Paret-Peintre ook aan de ritzege op de Mont Ventoux door de sprint aan te trekken.

Bakelants verwacht veel van Van Wilder in 2026

Jan Bakelants is onder de indruk van de prestaties van Van Wilder en kijkt dan ook uit wat hij zal presteren in 2026. "Volgend jaar valt dat knechtenjuk van hem af en wordt hij één van de meest interessante figuren om te volgen", zegt hij bij HLN.

"Zijn resultaten bewijzen alvast dat hij op het goede pad zit. We gaan nog verschieten van wat Ilan allemaal kan", stelt Bakelants nog. Soudal Quick-Step toonde ook vertrouwen in Van Wilder door zijn contract tot 2028 te verlengen.