"Wordt moeilijk": transfer van Evenepoel is probleem voor Belgische ploegmaat

Remco Evenepoel rijdt in 2026 voor Red Bull-BORA-hansgrohe. De kansen van Jordi Meeus om de Tour te mogen rijden slinken dan ook stevig.

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe moet Remco Evenepoel het nieuwe speerpunt worden in de grote rondes. De Duitse ploeg heeft de knoop nog niet doorgehakt, maar Evenepoel lijkt in 2026 wel gewoon de Tour te rijden.

De vraag is dan wie zijn ploegmaats zullen worden in de strijd tegen UAE Team Emirates-XRG met Pogacar en Visma-Lease a Bike met Jonas Vingegaard. Johan Vansummeren vreest alvast voor een Belg.

Geen Tour voor Meeus door Evenepoel en co?

"Ik vrees voor Jordi Meeus dat een Tourdeelname moeilijk wordt", zegt hij bij Het Belang van Limburg. Met klassementsrennes als Evenepoel, Lipowitz en Roglic lijkt de kans klein dat Red Bull-BORA-hansgrohe zal inzetten op de sprints.

"Ik denk het niet", zegt Vansummeren. "Vooral omdat de Tour opent met een ploegentijdrit, waarin aerodynamica van tel zal zijn." In de straten van Barcelona gaat de Tour van start met een ploegentijdrit van 19 kilometer.





Dit jaar stond Meeus onverwacht wel aan de start van de Tour. In de zeventiende etappe werd hij tweede na Jonathan Milan, een achtste plaats in de negende etappe was daarnaast zijn enige notering in de top tien.