Bart Wellens heeft heel goed nieuws voor de fans van Thibau Nys

Thibau Nys maakt komend weekend zijn heroptreden in het veldrijden. De Koppenbergcross vormt het decor voor zijn terugkeer, gevolgd door het Europees kampioenschap een week later. Bart Wellens blikt vooruit op de verwachtingen en voorbereiding.

Koppenberg als startpunt

De rentree van Nys vindt plaats op een van de zwaarste omlopen van het seizoen. Voor veel renners zou de Koppenbergcross geen evidente keuze zijn, gezien het technische en fysieke karakter van de wedstrijd. Toch is het volgens Wellens geen verrassing dat Nys deze cross als startpunt kiest.

De voorbereiding verliep doelgericht. Nys zou volgens zijn vader Sven zelfs hebben gevraagd om eerder al in Overijse te starten. “Dat kan twee dingen betekenen: of hij heeft zo veel goesting dat hij niet kan wachten om eraan te beginnen, of hij is wat zenuwachtig en wilde toch al een cross in de benen hebben voor de Koppenberg”, klinkt het in Gazet van Antwerpen. De lange afwezigheid na het vroegtijdig beëindigde wegseizoen speelt daarbij mogelijk een rol.

Regelmaat en verwachtingen

Wellens benadrukt dat Nys doorgaans sterk presteert bij zijn eerste deelname. “Bij Thibau weten we dat hij in z’n eerste wedstrijd – of het nu op de weg of in het veld is – meestal wint of toch heel goed voor de dag komt.” De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen, zeker met het EK in het vooruitzicht.

De vraag is of Nys dit seizoen een stap vooruit heeft gezet.“Ik ben alleszins benieuwd of Thibau nog een stap heeft gezet in vergelijking met vorige winter.” Toen boekte hij enkele mooie overwinningen, maar de consistentie liet volgens Wellens nog ruimte voor verbetering.

De lat ligt dit jaar hoger. “Thibau moet iemand zijn die, zelfs als het zijn parcours niet is, elke week bij de eerste drie, vier moet eindigden”, zegt Wellens. Hij voegt daaraan toe dat Nys die verwachting stilaan ook zelf begint te koesteren.