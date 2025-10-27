"Dat is de realiteit": Remco Evenepoel zit met een groot probleem

Jan Bakelants analyseert in Het Laatste Nieuws de positie van Remco Evenepoel in het huidige wielerpeloton. Hij wijst op het gebrek aan parcoursen die zijn kansen verhogen tegenover dominante renners zoals Tadej Pogacar.

Beperkte invloed op parcourskeuze

Volgens Bakelants is Evenepoel een renner van uitzonderlijk niveau, maar zijn mogelijkheden worden beperkt door de aanwezigheid van Pogacar. “Zonder Tadej zou híj alle wedstrijden winnen op ‘Pogacariaanse’ wijze”, is hij duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Hij stelt dat het opvallend is dat er, ondanks Pogacars dominantie, geen keuze voor andere parcoursen bestaat die de underdog meer kansen biedt. Daarbij verwijst hij naar het beperkte aandeel van tijdritkilometers in grote rondes, zoals de Tour van volgend jaar.

Bakelants merkt op dat het huidige parcoursontwerp weinig ruimte laat voor specialisten zoals Evenepoel. Hij noemt het gebrek aan variatie in etappeprofielen een gemiste kans voor renners die niet over dezelfde explosiviteit beschikken als Pogacar. De suggestie om meer tijdritkilometers toe te voegen, wordt door hem aangehaald als een mogelijke correctie.

Remco Evenepoel en het Franse voorbeeld

Bakelants stelt dat de situatie mogelijk anders zou zijn indien Evenepoel een Franse renner was geweest. “Mocht Remco een Fransman zijn geweest, hadden we wel een ander parcours gekregen, denk ik.”





Daarmee wijst hij op de invloed van nationale belangen bij het samenstellen van wedstrijdschema’s. Hij suggereert dat Franse organisatoren hun parcours mogelijk zouden afstemmen op de sterktes van een eigen topcoureur.

De analist benadrukt dat zijn opmerking niet bedoeld is om Pogacar uit te schakelen, maar om Evenepoel meer kansen te geven. “Niet dat het Pogacar volstrekt kansloos maken, maar het zou die van Evenepoel wel kunnen verhogen.” Hij pleit voor een meer gebalanceerde aanpak in het ontwerp van grote wedstrijden.