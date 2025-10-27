Deelnemen aan de Vélo d'Or Fan Awards? Dan moet je daarvoor wel betalen

De organisatie achter de Vélo d'Or Fan Awards 2026 biedt wielerfans de kans om hun favoriete renners te steunen. Stemmen is mogelijk via een online platform, maar deelname is gekoppeld aan een betalingssysteem.

Betaald stemmen

Wie wil stemmen voor de Vélo d’Or Fan Awards moet zich registreren op het officiële platform. Wie wil deelnemen moet drie euro betalen, ongeacht hoeveel stemmen je uitbrengt in de verschillende categorieën.

Het platform vermeldt dat de opbrengsten dienen ter ondersteuning van de organisatie en de verdere ontwikkeling van het stemconcept. Iedereen die wil deelnemen, moet betalen, er is geen optie om een gratis stem uit de brengen.

Stemprocedure en categorieën

De Fan Awards omvatten meerdere categorieën, waaronder beste mannelijke renner, beste vrouwelijke renner, beste ploeg en meest memorabele moment. Elke categorie heeft een shortlist van genomineerden, samengesteld door de organisatie.

Geen invloed op officiële Vélo d’Or-uitslag

De Fan Awards staan los van de officiële Vélo d’Or-verkiezing, die jaarlijks wordt toegekend door een jury van internationale wielerjournalisten. De fanstemmen hebben geen invloed op de uitkomst van die prijs.

De organisatie benadrukt dat het hier gaat om een aparte publieksprijs, bedoeld om betrokkenheid van fans te stimuleren. De resultaten van de Fan Awards worden afzonderlijk bekendgemaakt en krijgen een eigen ceremonie. De winnaars ontvangen een trofee, maar geen prijzengeld.