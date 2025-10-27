"Gaat hij dat ook willen?": vraag van één miljoen over Tadej Pogacar

De Tour de France van 2026 telt slechts 26 kilometer individuele tijdrit en ruim 54.000 hoogtemeters. Johan Vansummeren analyseert de impact van dit parcours op de kansen van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar.

Beperkte tijdritkilometers en veel klimmen

Volgens Johan Vansummeren is het parcours van de Tour 2026 niet afgestemd op de kwaliteiten van Remco Evenepoel, zo stelt hij in Het Belang van Limburg. De tijdritkilometers zijn beperkt en komen pas laat in de ronde, namelijk in rit 16.

Daarnaast wijst Vansummeren op het uitzonderlijk hoge aantal hoogtemeters, dat met 54.450 meter zelfs 2.000 meter hoger ligt dan in de vorige editie. Hij noemt het een ronde voor gevleugelde klimmers.

Pogacar als uitgesproken favoriet voor Tour 2026

Vansummeren noemt Tadej Pogacar de logische topfavoriet voor de eindzege. “De topfavoriet blijft dezelfde. En dat is diegene die het snelst bergop rijdt. Tadej Pogacar dus.” Hij verwacht dat de Sloveen, bij een blessurevrij verloop, kan mikken op een vijfde eindoverwinning.

De analist benadrukt dat de fysieke paraatheid van Pogacar bepalend zal zijn, maar dat het parcours hem in elk geval alle kansen biedt om opnieuw te domineren.

Start in Barcelona en openingsscenario’s

De Tour start met een ploegentijdrit in Barcelona, waarin elke renner zijn individuele tijd krijgt. Vansummeren acht het mogelijk dat Pogacar van bij de eerste rit het geel verovert. “Die kans is reëel. De vraag is: gaat hij dat ook willen?”

Op dag vier volgt een heuvelrit naar Foix, die volgens hem geschikt is om een groepje met niet-klassementsrenners enkele minuten voorsprong te gunnen. Daar zal de Sloveen, als hij het geel heeft, de trui met plezier weer afstaan.

