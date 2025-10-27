Hoelang houdt Tadej Pogacar het nog vol om te koersen én te winnen?

Michael Woods blikt in Cycling Weekly terug op het dominante seizoen van Tadej Pogacar en stelt vragen bij de houdbaarheid van die intensiteit. Volgens hem speelt vooral de mentale factor een rol.

Seizoen vol overwinningen

Tadej Pogacar kende in 2025 een uitzonderlijk jaar, met zeges in onder meer de Tour de France, het wereldkampioenschap en diverse andere topwedstrijden. Volgens Michael Woods, die dit seizoen afscheid neemt van het profpeloton, reed Pogacar van start tot finish op een niveau dat hij omschrijft als onstuitbaar.

Woods wijst op de intensiteit waarmee Pogacar koerst en vraagt zich af hoe lang die inzet volgehouden kan worden. Hij stelt dat de mentale belasting op termijn zwaarder kan doorwegen dan de fysieke. “Het wordt minder leuk wanneer je minder tegenstand hebt, zo geloof ik zeker”, zegt hij bij Cycling Weekly.

Woods: “Hij hoeft niet door te gaan”

Volgens Woods is het niet vanzelfsprekend dat Pogacar nog lang zal blijven koersen. “Ik zie hem niet racen tot in zijn late dertiger jaren. Maar je weet nooit. Hij hoeft het niet. Hij kan morgen stoppen”, stelt hij. Woods noemt Pogacar in dat verband de grootste wielrenner die ooit geleefd heeft, zelfs beter dan Eddy Merckx.

De Canadese renner verwijst ook naar Peter Sagan, bij wie hij een gelijkaardige evolutie zag als bij Pogacar. “Sagan raakte gewoon verveeld. Je kon zien dat hij het enkel nog als een job deed”, zegt Woods. Hij benadrukt dat renners zoals Pogacar en Sagan vooral gedreven worden door het verleggen van grenzen en het zoeken naar uitdaging.





Afscheid van Woods na intensieve carrière

Michael Woods beëindigt zijn loopbaan na zestien profzeges, waaronder ritwinst in de Tour en de Vuelta. Zijn uitspraken over Pogacar kaderen in een bredere reflectie over de mentale duurzaamheid van absolute toppers in het moderne wielrennen.