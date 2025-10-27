Lidl-Trek wil beste wielerploeg ter wereld worden en legt fundament met historisch contract

Lidl en Trek Bicycle hebben hun samenwerking binnen het WorldTour-team Lidl-Trek formeel uitgebreid. De nieuwe eigendomsstructuur werd op 24 oktober ondertekend en moet bijdragen aan de ambitie om uit te groeien tot het meest succesvolle wielerteam ter wereld.

Ondertekening tijdens teamcamp in Bad Wimpfen

Op 24 oktober 2025 werd de nieuwe eigendomsstructuur officieel bekrachtigd, gelijktijdig met de afsluiting van het jaarlijkse teamkamp van Lidl-Trek. Voor het eerst vond dit evenement plaats op het hoofdkantoor van Lidl Duitsland in Bad Wimpfen. Meer dan 160 medewerkers, waaronder renners van de mannen-, vrouwen- en opleidingsploeg, kwamen daar samen om de voorbereiding op het seizoen 2026 te starten.

De keuze voor deze locatie benadrukt de nauwe band tussen het team en de bredere Lidl-organisatie. Een deel van het hoofdkantoor zal voortaan dienst doen als vaste uitvalsbasis voor het team. Er zijn plannen voor een nieuw logistiek centrum en een aparte prestatiezone, bedoeld om zowel de sportieve doelstellingen te ondersteunen als jonge talenten aan te trekken.

Gierhart en Rohregger over gezamenlijke ambities

Roger Gierhart, vicepresident bij Trek Bicycle, noemt de uitbreiding van de samenwerking een passende afsluiter van een sterk seizoen. “Samen beschikken we over de middelen, tools en expertise om dit team naar de absolute top van de sport te brengen”, zegt hij in een persbericht aan onze redactie. Trek behoudt een aanzienlijk aandeel en blijft technische partner.

Thomas Rohregger, verantwoordelijk voor merkpartnerschappen en wielrennen bij Lidl, spreekt van een belangrijk moment. “We engageren ons formeel en gezamenlijk voor het volgende hoofdstuk.” Hij stelt dat de samenwerking gebaseerd is op het strategisch doel om Lidl’s organisatorische sterktes te integreren in het wielerteam, met als doel de prestaties structureel te verbeteren.

Focus op infrastructuur en talentontwikkeling

De nieuwe structuur biedt stabiliteit en middelen om te investeren in infrastructuur, talentwerving en technologie. De expertise van Schwarz Digits, het digitale centrum van de Schwarz Groep, zal daarbij worden ingezet. Het team wil hiermee zijn aantrekkingskracht vergroten en de prestaties op lange termijn versterken.

Gezamenlijke koers richting internationale top

Met de ondertekening van het contract en de integratie van infrastructuur en expertise zetten Lidl en Trek een volgende stap in hun gezamenlijke wielerproject. De combinatie van sportieve ambitie, technologische ondersteuning en organisatorische kracht moet het team in staat stellen om structureel mee te strijden aan de internationale top.