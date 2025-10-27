"Of hij mijn droomaankoop is?": Hushovd spreekt klare taal over komst én loon van Vingegaard bij Uno-X

In een interview met Dagbladet stelt Thor Hushovd dat Jonas Vingegaard niet het astronomische loon ontvangt dat vaak wordt gesuggereerd. De ploegleider van Uno-X reageert op speculaties over een mogelijke overstap van de Tourwinnaar.

“Vingegaard verdient niet zoveel”

Thor Hushovd, teammanager bij Uno-X Mobility, reageert in Dagbladet op geruchten over het salaris van Jonas Vingegaard. Volgens hem is het beeld dat leeft over de inkomsten van de tweevoudige Tourwinnaar niet correct. “Zo veel verdient hij niet”, stelt Hushovd in Dagbladet als hem gevraagd wordt of Vingegaard meer verdient dan de hele ploeg van Uno-X.

Hij benadrukt dat de bedragen die circuleren vaak overdreven zijn en niet overeenkomen met de realiteit binnen het WorldTour-peloton. De voormalige wereldkampioen geeft aan dat Vingegaards loon weliswaar hoog is, maar niet onbetaalbaar voor een ploeg met WorldTour-licentie.

Toch is een transfer naar Uno-X volgens hem momenteel niet aan de orde. De focus ligt op de verdere uitbouw van het team met jonge Noorse en Deense renners.

Uno-X mikt op andere profielen

Na de promotie van Uno-X naar het hoogste niveau in het internationale wielrennen, wordt volop gewerkt aan de samenstelling van de ploeg voor 2026. Hushovd bevestigt dat hij ambitieus is, maar dat Vingegaard niet bovenaan zijn verlanglijst staat. “Hij is niet mijn droomaankoop”, zegt hij. De ploegleiding kijkt eerder naar renners die passen binnen het bestaande salariskader en de sportieve visie van het team.

De overstap naar de WorldTour betekent dat Uno-X automatisch toegang krijgt tot de grootste koersen. Volgens Hushovd is dat “het begin van een veel zwaarder traject”. De ploeg wil zich op termijn meten met de gevestigde waarden, maar kiest voorlopig voor een geleidelijke opbouw.

Financiële discipline blijft prioriteit

Hushovd benadrukt dat het budget van Uno-X zorgvuldig wordt beheerd. Grote investeringen in individuele renners passen niet in het huidige model. De ploeg wil vooral inzetten op talentontwikkeling en stabiliteit. Dat betekent dat spectaculaire transfers voorlopig niet worden overwogen.

De komende maanden staan in het teken van gesprekken met partners en het afronden van het rittenschema voor 2026. Hushovd verwacht een drukke winterperiode, met veel overleg en voorbereiding. “Ik hoop dat mijn vrouw dit niet leest. Ik zal veel onderweg zijn,” besluit hij.

Verdere gesprekken over mogelijke versterkingen lopen nog. Of Vingegaard ooit in Noorse dienst zal rijden, blijft voorlopig een open vraag. Hushovd sluit niets uit, maar houdt de focus op haalbare doelen.