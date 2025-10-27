Of hij ploegmaat Eli Iserbyt mist? Michael Vanthourenhout spreekt klare taal

Michael Vanthourenhout heeft de eerste twee manches van de Superprestige gewonnen. Zonder ploegmaat Eli Iserbyt is hij voorlopig de uitgesproken kopman. De West-Vlaming blikt tevreden terug op zijn seizoensstart en kijkt uit naar de terugkeer van zijn teamgenoot.

Sterke seizoensstart zonder Iserbyt

Michael Vanthourenhout heeft zijn veldritcampagne geopend met twee overwinningen in de Superprestige. Daarmee bevestigt hij zijn rol als kopman binnen het team, zeker nu Eli Iserbyt voorlopig afwezig is. Vanthourenhout lijkt bewust te mikken op vroege successen, in afwachting van de komst van grotere namen zoals Van der Poel en Van Aert.

Toch nuanceert Vanthourenhout die indruk. “Hoh, dat is niet bewust”, stelt hij in Het Nieuwsblad. “Iedereen probeert bij de start van het seizoen goed te zijn. Dat ik zo goed zou zijn, had ik ook niet echt verwacht. Ik heb alleszins een zeer goede zomer achter de rug. Over mijn vorm kan ik alleen maar tevreden zijn.”

Tactische impact van Iserbyts afwezigheid

De afwezigheid van Eli Iserbyt heeft ook tactische gevolgen. Vanthourenhout wijst erop dat hij in bepaalde wedstrijdsituaties steun mist. “Het is wel anders koersen zonder Eli. Vandaag bijvoorbeeld, met mijn slechte start, zou hij de snelheid uit de kop van de koers kunnen halen”, zegt hij.

Hoewel Vanthourenhout toegeeft dat hij zijn ploegmaat mist, benadrukt hij dat zijn huidige vorm veel compenseert. “Ik zal het zo zeggen: uiteraard mis ik hem, maar voorlopig niet echt. Als je goed bent, dan lukt het wel. Als je goed bent, dan lukt het wel. Maar als ik straks minder presteer, dan kan ik een Eli in vorm heel goed gebruiken als teammaat”, klinkt het.





Individuele prestaties blijven centraal

De komende weken staan in het teken van bevestiging. Vanthourenhout mikt op verdere podiumplaatsen in de klassementen en hoopt op een stabiele vormcurve richting de eindejaarsperiode.

Vanthourenhout kijkt uit naar de terugkeer van Eli Iserbyt. “Hopelijk is hij er snel weer bij, dan kunnen we onze krachten bundelen”, stelt hij. De combinatie van beide renners biedt het team meer tactische mogelijkheden en verhoogt de slagkracht in de grote wedstrijden.