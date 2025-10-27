'Opvallende terugkeer: Quick-Step trekt renner van Alpecin-Deceuninck aan, maar met bijzondere voorwaarde'

Stan Van Tricht verlaat Alpecin-Deceuninck na twee seizoenen en keert terug naar Soudal Quick-Step. De Leuvenaar tekent bij de opleidingsploeg, maar behoudt via een UCI-regel de mogelijkheid om ook voor het WorldTeam uit te komen.

Transfer met uitzonderlijke structuur

Na het uitblijven van een contractverlenging bij Alpecin-Deceuninck heeft Van Tricht onderdak gevonden bij Soudal Quick-Step. De Belgische formatie neemt hem op in de opleidingsploeg, die normaal gezien focust op U23-wedstrijden.

Door de UCI-mixregel mag Van Tricht echter ook uitkomen voor het WorldTeam, met uitzondering van WorldTour-koersen. Deze constructie werd eerder toegepast bij renners als Jordi Warlop en Thomas Pesenti, die op 26-jarige leeftijd eveneens via het opleidingsteam actief waren.

Van Tricht opnieuw in vertrouwde omgeving

De Leuvenaar maakte vorige week al kennis met zijn nieuwe ploeggenoten, waaronder ook enkele vertrouwde gezichten. In 2022 debuteerde hij immers als prof bij Soudal Quick-Step. Zijn opleiding genoot hij bij SEG Racing Academy, waarna hij in 2023 zijn eerste profzege boekte in de Coppa Bernocchi. Daarnaast behaalde hij ereplaatsen in Dwars door het Hageland en de GP Jef Scherens – Rondom Leuven.

Het afgelopen seizoen leverde minder opvallende resultaten op. Zijn beste prestatie was een achtste plaats in de Antwerp Port Epic. Ondanks de overwinning in Italië kon Van Tricht zich onvoldoende onderscheiden, waardoor een verlenging bij Alpecin-Deceuninck uitbleef.

Opleidingsploeg als springplank

De opleidingsstructuur van Soudal Quick-Step biedt Van Tricht de kans om zich opnieuw in de kijker te rijden. De ploeg heeft ervaring met het inzetten van oudere renners via het opleidingsteam, waarbij de mixregel van de UCI strategisch wordt benut. De overstap wordt gezien als een pragmatische oplossing in een periode waarin het WorldTeam zijn selectie reeds had afgerond.