Organisatie van de Tour de France heeft nog een ingrijpende verandering op het oog voor 2026

De organisatie van de Tour de France 2026 overweegt een aanpassing voor de sprinters. De eerder aangekondigde dubbele tussensprints in vlakke ritten staan opnieuw ter discussie, wat gevolgen kan hebben voor de strijd om de groene trui.

Voorstel ASO onder druk

In het persdossier van organisator ASO werd aangekondigd dat de zeven vlakke etappes elk twee tussensprints zouden bevatten in de Tour de France van volgend jaar. Daarmee wilde men sprinters meer kansen bieden in een editie met steeds minder vlakke ritten.

Sinds 2011 was er per vlakke rit slechts één tussensprint voorzien, goed voor 20 punten. De voorgestelde wijziging moest het klassement voor de groene trui aantrekkelijker maken voor renners met een sprintprofiel.

Het idee was om terug te keren naar een systeem dat voor 2011 gangbaar was, waarbij meerdere tussensprints per vlakke rit strategische mogelijkheden boden. De maatregel werd gepresenteerd als een manier om het spektakel te verhogen en de rol van sprinters te versterken.

Prudhomme uit bezorgdheid over koersverloop

Tourdirecteur Christian Prudhomme heeft recent twijfels geuit over het voorgestelde systeem. Hij stelt dat het toevoegen van extra tussensprints de ritten zou kunnen verstarren. “De etappes zouden nog meer kunnen dichtslibben”, zegt hij aan France Info. Daarmee wordt gesuggereerd dat de oorspronkelijke plannen mogelijk worden herzien.

Volgens Prudhomme is het niet uitgesloten dat de tweede tussensprint in de vlakke ritten alsnog geschrapt wordt. Deze heroverweging toont aan dat er spanningen bestaan tussen het streven naar meer dynamiek in het puntenklassement en het behoud van een vloeiend koersverloop.

Impact op strijd om groene trui

De voorgestelde wijziging had als doel om sprinters meer kansen te geven om punten te verzamelen. Door het beperkte aantal vlakke ritten in de Tour 2026 is hun speelruimte sowieso al beperkt. Indien de tweede tussensprint vervalt, blijven de mogelijkheden voor deze renners beperkt tot de traditionele eindsprints en één tussensprint per rit.