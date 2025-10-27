"Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot

In zijn recent verschenen boek van Wouter Deboot en Yves Lampaert komt ook de zware val van Stig Broeckx aan bod. Lampaert getuigt over het incident en over zijn eigen ervaringen met gevaarlijke situaties in het peloton.

Deboot: “Pietje de Dood rijdt soms mee”

Het boek, dat in samenwerking met journalist Wouter Deboot tot stand kwam, focust op het leven en de carrière van Yves Lampaert. Toch bevat het ook een hoofdstuk over de dramatische val van Stig Broeckx, die in 2016 zwaar gewond raakte na een aanrijding met een motor tijdens een koers. Lampaert was op dat moment in de buurt van het incident.

Volgens Deboot kon het onderwerp niet ontbreken. “We wilden een verhaal brengen met een lach en een traan, en focussen op Yves, maar het is helaas zo dat Pietje de Dood ook soms meerijdt in het peloton”, stelt hij in Het Laatste Nieuws. De impact van het ongeval op renners en entourage blijft voelbaar, ook jaren na datum.

Lampaert: “Ik heb al een paar keer oerechance gehad”

Lampaert herinnert zich het moment nog levendig. De motor die Broeckx raakte, schoof op amper twee meter van zijn achterwiel voorbij, aldus Deboot. Het voorval onderstreept volgens de renners de kwetsbaarheid van wielrenners in wedstrijdomstandigheden.

Ook recent werd Lampaert geconfronteerd met een gevaarlijke situatie. Tijdens de Ronde van Nederland dook er plots een vrachtwagen op het parcours op, terwijl het peloton nog in neutralisatie reed. “Met een beetje pech waren daar doden gevallen. Elke dag dat je op de fiets zit in het verkeer, kan je opgeschept worden door een auto”, vertelt Lampaert.

De West-Vlaming benadrukt dat hij in zijn carrière al meermaals aan gevaarlijke situaties ontsnapte. “Ik heb al een paar keer oerechance gehad”, klinkt het. De passage in het boek is dan ook bedoeld om de realiteit van het wielerleven niet uit de weg te gaan.