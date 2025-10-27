'Ploegleider stopt: opvolger komt van bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

Na twee seizoenen als ploegleider bij Bahrain Victorious stapt Sonny Colbrelli uit de technische staf. Zijn functie wordt overgenomen door Enrico Gasparotto, die tot een tijdje geleden actief was bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Einde van een medische overgangsperiode

Sonny Colbrelli beëindigt zijn rol als sportief verantwoordelijke bij Bahrain Victorious. De Italiaan trad na zijn gedwongen afscheid als profrenner in 2022 toe tot de ploegleiding. Zijn medische situatie, veroorzaakt door hartritmestoornissen, maakte een terugkeer in competitie onmogelijk. Sindsdien was hij actief binnen het team, eerst als ambassadeur en later als ploegleider.

De ploeg bevestigt dat Colbrelli niet langer deel uitmaakt van de technische staf voor het seizoen 2026, zo meldt La Gazzetta dello Sport. Zijn vertrek kadert in een bredere herstructurering van het sportieve kader. Verdere details over zijn toekomstige rol binnen of buiten het team zijn niet bekendgemaakt.

Gasparotto versterkt sportieve leiding

Enrico Gasparotto wordt aangesteld als nieuwe ploegleider bij Bahrain Victorious. De voormalige renner, tweevoudig winnaar van de Amstel Gold Race, komt over van Red Bull-BORA-hansgrohe. Hij was daar sinds 2022 actief in een vergelijkbare functie en begeleidde onder meer de Giro-zege van Jai Hindley.

Gasparotto keert daarmee terug naar een ploeg waar hij eerder als renner actief was. Zijn ervaring als begeleider en zijn kennis van het internationale peloton worden gezien als een meerwaarde voor de verdere uitbouw van Bahrain Victorious.

Voorbereiding op het seizoen 2026

De ploeg van onder meer Antonio Tiberi, Damiano Caruso en Lenny Martinez bereidt zich voor op het nieuwe seizoen. Naast de wissel in de sportieve staf worden ook enkele rennerswissels verwacht. De Franse klimmer Martinez blijft aan boord, en het jonge Sloveense talent Omrzel wordt toegevoegd aan de selectie.

De technische staf werkt aan een vernieuwd koersplan, met focus op klassementswerk en eendagswedstrijden. De integratie van Gasparotto moet zorgen voor extra stabiliteit en koersinzicht.

Colbrelli blijft verbonden aan ploegstructuur

Hoewel Colbrelli zijn functie als ploegleider neerlegt, blijft hij mogelijk op andere wijze betrokken bij Bahrain Victorious. De ploegleiding heeft eerder aangegeven dat zijn ervaring en profiel waardevol blijven voor het team. Een formele bevestiging van een nieuwe rol is nog niet gecommuniceerd.