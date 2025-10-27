Twee op twee smaakt naar meer: Michael Vanthourenhout zet twee crossen met stip in agenda

Michael Vanthourenhout heeft zijn seizoensstart niet gemist. Met twee overwinningen uit evenveel deelnames toont hij zich ambitieus voor de komende weken. De Koppenbergcross en het Europees kampioenschap staan met stip in zijn agenda.

Koppenberg blijft een uitdaging

De Koppenbergcross is een wedstrijd die Vanthourenhout graag aan zijn palmares wil toevoegen. “Die wil ik uiteraard op mijn erelijst. Maar het is moeilijk. Alles in het veld daar ligt me, behalve de kasseien”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Zaterdag staat hij aan de start met duidelijke intenties. Hij benadrukt dat hij zich volledig zal inzetten om een goed resultaat neer te zetten. De voorbereiding verloopt volgens plan en de vorm is aanwezig, wat de verwachtingen verhoogt.

Europees kampioenschap als hoofddoel

Na de Koppenberg verschuift de focus naar het EK veldrijden. Vanthourenhout noemt dit expliciet een van zijn prioriteiten. “Nadien focus ik mij op het EK, dat is een van mijn hoofddoelen.” Hij heeft de Europese titel al twee keer behaald, in 2022 en 2023, en mikt nu op een derde opeenvolgende overwinning.

Toch blijft hij voorzichtig in zijn benadering. “We bekijken het cross per cross. Gezond blijven en mezelf verzorgen is het belangrijkste, en dan hopen op een superdag”, klinkt het.





De huidige vorm stemt hem alvast tevreden. “Ik ben alvast erg blij hoe het momenteel loopt.” Met deze positieve balans en een duidelijke planning, lijkt Vanthourenhout goed gepositioneerd voor de komende uitdagingen.