📷 Wiebes deelt haatbericht na zware valpartij op WK baanwielrennen en komt met stevig antwoord

Op het WK baanwielrennen maakte Lorena Wiebes een stevige smak tijdens de ploegkoers. De Nederlandse kreeg daarna ook nog te maken met online haat.

Op het WK baanwielrennen in Chili had Lorena Wiebes al de wereldtitel gepakt in de scratch en het omnium toen ze aan de start stond van de ploegkoers. Samen met Lisa van Belle leek ze op weg naar een derde gouden medaille.

Tot het duo bij een mislukte aflossing zwaar ten val kwam en de strijd moest staken. Op sociale media kreeg Wiebes, die dit seizoen ook 25 keer won op de weg, af te rekenen met online haat.

Wiebes krijgt vreselijk haatbericht na val op WK baanwielrennen

"Hopelijk heeft Wiebes zoveel gebroken dat ze voorlopig niemand meer iets kan afnemen. Meest onsportieve sportvrouw die er bestaat. Karma", schreef iemand. Dat verwijst wellicht naar het WK gravel.

De Nederlandse Van Anrooij reed op kop, maar haar landgenote Kastelijn reed in de laatste kilometer het gaatje dicht. Wiebes profiteerde en sprintte voor Marianne Vos naar de wereldtitel.

"Mensen zijn tegenwoordig zo vriendelijk", reageerde Wiebes op het haatbericht. "Gelukkig heb ik een sterk lichaam en is alles naar omstandigheden oké." Wiebes komt er dus met de schrik van af.