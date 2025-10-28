📷 Van der Poel en Philipsen vreten gigantisch deel van budget van Alpecin-Deceuninck op

Het budget van Alpecin-Deceuninck is de afgelopen jaren fors gestegen. Uit de jaarrekening blijkt dat de ploeg in 2024 opereerde met een bedrag van 26,8 miljoen euro. Toch blijft het verschil met de rijkste WorldTour-teams aanzienlijk.

Groei onder leiding van de broers Roodhooft

De financiële cijfers van Wielerteam Ciclismo Mundial BV, de vennootschap achter Alpecin-Deceuninck, tonen een duidelijke stijging. In 2022 bedroeg het budget nog 19 miljoen euro, gevolgd door 23,8 miljoen in 2023 en 26,8 miljoen in 2024. Daarmee groeide het budget met bijna veertig procent in twee jaar tijd.

Volgens wielerjournalist Luc Grefte is het opvallend dat de ploeg met relatief beperkte middelen toch structureel presteert op het hoogste niveau. “Alpecin-Deceuninck draait met een véél kleiner budget dan je zou denken”, stelt hij. De cijfers hebben uitsluitend betrekking op de mannenploeg.

Van der Poel en Philipsen als budgettrekkers

Binnen het beschikbare budget nemen kopmannen Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen een aanzienlijk deel voor hun rekening. Hun prestaties in klassiekers en grote rondes rechtvaardigen volgens de ploegleiding deze investering.

De exacte verdeling van het budget over renners en staf is niet publiek gemaakt, maar bronnen binnen de sector bevestigen dat de salarissen van beide renners tot de hoogste binnen het team behoren. Volgens schattingen zou Van der Poel 4 miljoen euro verdienen, Philipsen om en bij de 2,5 miljoen. Of goed voor 25 procent van het budget van de hele ploeg.

Ter vergelijking: ploegen als UAE Team Emirates en INEOS Grenadiers beschikken jaarlijks over meer dan 50 miljoen euro, met uitschieters richting de 60 miljoen. Ook Visma Lease a Bike en Red Bull BORA-hansgrohe werken met budgetten tussen de 35 en 40 miljoen euro.

Ondanks het relatief bescheiden budget blijft Alpecin-Deceuninck competitief. De ploeg won in 2024 meerdere monumenten en etappes in alle drie de grote rondes. De broers Roodhooft slagen erin om met gerichte investeringen een hoog rendement te behalen.