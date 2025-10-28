📷 Van der Poel en Philipsen vreten gigantisch deel van budget van Alpecin-Deceuninck op

📷 Van der Poel en Philipsen vreten gigantisch deel van budget van Alpecin-Deceuninck op
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het budget van Alpecin-Deceuninck is de afgelopen jaren fors gestegen. Uit de jaarrekening blijkt dat de ploeg in 2024 opereerde met een bedrag van 26,8 miljoen euro. Toch blijft het verschil met de rijkste WorldTour-teams aanzienlijk.

Groei onder leiding van de broers Roodhooft

De financiële cijfers van Wielerteam Ciclismo Mundial BV, de vennootschap achter Alpecin-Deceuninck, tonen een duidelijke stijging. In 2022 bedroeg het budget nog 19 miljoen euro, gevolgd door 23,8 miljoen in 2023 en 26,8 miljoen in 2024. Daarmee groeide het budget met bijna veertig procent in twee jaar tijd.

Volgens wielerjournalist Luc Grefte is het opvallend dat de ploeg met relatief beperkte middelen toch structureel presteert op het hoogste niveau. “Alpecin-Deceuninck draait met een véél kleiner budget dan je zou denken”, stelt hij. De cijfers hebben uitsluitend betrekking op de mannenploeg.

Van der Poel en Philipsen als budgettrekkers

Binnen het beschikbare budget nemen kopmannen Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen een aanzienlijk deel voor hun rekening. Hun prestaties in klassiekers en grote rondes rechtvaardigen volgens de ploegleiding deze investering.

De exacte verdeling van het budget over renners en staf is niet publiek gemaakt, maar bronnen binnen de sector bevestigen dat de salarissen van beide renners tot de hoogste binnen het team behoren. Volgens schattingen zou Van der Poel 4 miljoen euro verdienen, Philipsen om en bij de 2,5 miljoen. Of goed voor 25 procent van het budget van de hele ploeg.

Ter vergelijking: ploegen als UAE Team Emirates en INEOS Grenadiers beschikken jaarlijks over meer dan 50 miljoen euro, met uitschieters richting de 60 miljoen. Ook Visma Lease a Bike en Red Bull BORA-hansgrohe werken met budgetten tussen de 35 en 40 miljoen euro.

Ondanks het relatief bescheiden budget blijft Alpecin-Deceuninck competitief. De ploeg won in 2024 meerdere monumenten en etappes in alle drie de grote rondes. De broers Roodhooft slagen erin om met gerichte investeringen een hoog rendement te behalen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel
Jasper Philipsen

Meer nieuws

Dubbel zo veel bonificaties: X²O Badkamers Trofee pakt uit met nieuwe regel

Dubbel zo veel bonificaties: X²O Badkamers Trofee pakt uit met nieuwe regel

12:00
'UAE en Visma strijden om nummer zes van de Amstel Gold Race binnen te halen'

'UAE en Visma strijden om nummer zes van de Amstel Gold Race binnen te halen'

11:00
Broers Roodhooft helpen vaste waarde in de top tien uit de nood

Broers Roodhooft helpen vaste waarde in de top tien uit de nood

10:00
UAE Team Emirates-XRG dient Patrick Evenepoel duidelijk van antwoord over Tadej Pogacar

UAE Team Emirates-XRG dient Patrick Evenepoel duidelijk van antwoord over Tadej Pogacar

09:00
Pedersen op weg naar Uno-X? Manager Hushovd onthult visie van zijn ploeg

Pedersen op weg naar Uno-X? Manager Hushovd onthult visie van zijn ploeg

08:30
"Hij luisterde niet": Bart Wellens zag preek van Sven Nys geen indruk maken

"Hij luisterde niet": Bart Wellens zag preek van Sven Nys geen indruk maken

08:00
"Ik viel van mijn stoel" ex-CEO Heulot haalt bijzonder zwaar uit naar voormalige ploeg Lotto

"Ik viel van mijn stoel" ex-CEO Heulot haalt bijzonder zwaar uit naar voormalige ploeg Lotto

07:30
Twee op twee smaakt naar meer: Michael Vanthourenhout zet twee crossen met stip in agenda

Twee op twee smaakt naar meer: Michael Vanthourenhout zet twee crossen met stip in agenda

21:30
"Misschien naïef": Yves Lampaert gaat grootste zorg over de koers uit de weg

"Misschien naïef": Yves Lampaert gaat grootste zorg over de koers uit de weg

20:30
Deelnemen aan de Vélo d'Or Fan Awards? Dan moet je daarvoor wel betalen

Deelnemen aan de Vélo d'Or Fan Awards? Dan moet je daarvoor wel betalen

20:00
Hoelang houdt Tadej Pogacar het nog vol om te koersen én te winnen?

Hoelang houdt Tadej Pogacar het nog vol om te koersen én te winnen?

19:00
"Dat is de realiteit": Remco Evenepoel zit met een groot probleem

"Dat is de realiteit": Remco Evenepoel zit met een groot probleem

18:30
Bart Wellens heeft heel goed nieuws voor de fans van Thibau Nys

Bart Wellens heeft heel goed nieuws voor de fans van Thibau Nys

18:00
Groene trui in de Tour van 2026? Dit worden de cruciale punten voor Jasper Philipsen

Groene trui in de Tour van 2026? Dit worden de cruciale punten voor Jasper Philipsen

13:00
"Gaat hij dat ook willen?": vraag van één miljoen over Tadej Pogacar

"Gaat hij dat ook willen?": vraag van één miljoen over Tadej Pogacar

17:00
Organisatie van de Tour de France heeft nog een ingrijpende verandering op het oog voor 2026

Organisatie van de Tour de France heeft nog een ingrijpende verandering op het oog voor 2026

16:30
Lidl-Trek wil beste wielerploeg ter wereld worden en legt fundament met historisch contract

Lidl-Trek wil beste wielerploeg ter wereld worden en legt fundament met historisch contract

16:00
'Opvallende terugkeer: Quick-Step trekt renner van Alpecin-Deceuninck aan, maar met bijzondere voorwaarde'

'Opvallende terugkeer: Quick-Step trekt renner van Alpecin-Deceuninck aan, maar met bijzondere voorwaarde'

15:00
"Of hij mijn droomaankoop is?": Hushovd spreekt klare taal over komst én loon van Vingegaard bij Uno-X

"Of hij mijn droomaankoop is?": Hushovd spreekt klare taal over komst én loon van Vingegaard bij Uno-X

14:00
'Ploegleider stopt: opvolger komt van bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

'Ploegleider stopt: opvolger komt van bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

13:30
Of hij ploegmaat Eli Iserbyt mist? Michael Vanthourenhout spreekt klare taal

Of hij ploegmaat Eli Iserbyt mist? Michael Vanthourenhout spreekt klare taal

12:30
Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx"

Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx"

27/10
1
"Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot

"Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot

27/10
1
Dag van de waarheid komt eraan voor Toon Aerts: "Dat is een hoofddoel"

Dag van de waarheid komt eraan voor Toon Aerts: "Dat is een hoofddoel"

27/10
Dubbele deal zo goed als rond: 'Twee versterkingen voor Alpecin-Deceuninck, waaronder een Belg'

Dubbele deal zo goed als rond: 'Twee versterkingen voor Alpecin-Deceuninck, waaronder een Belg'

27/10
Onverwachte wending in fusie tussen Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty

Onverwachte wending in fusie tussen Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty

27/10
Maar één gespreksonderwerp op veldrit in Overijse: Thibau Nys

Maar één gespreksonderwerp op veldrit in Overijse: Thibau Nys

27/10
België heeft er nog een wereldkampioen bij: "Was zelfs al emotioneel bij het begin van de dag"

België heeft er nog een wereldkampioen bij: "Was zelfs al emotioneel bij het begin van de dag"

27/10
'Remco Evenepoel zette samenwerking stop, Red Bull zoekt vervanger'

'Remco Evenepoel zette samenwerking stop, Red Bull zoekt vervanger'

27/10
"Als Van Aert dat kan...": Philipsen krijgt stevige boodschap van winnaar Parijs-Roubaix

"Als Van Aert dat kan...": Philipsen krijgt stevige boodschap van winnaar Parijs-Roubaix

26/10
"Wordt moeilijk": transfer van Evenepoel is probleem voor Belgische ploegmaat

"Wordt moeilijk": transfer van Evenepoel is probleem voor Belgische ploegmaat

26/10
Tom Dumoulin geeft zijn ongezouten mening over een van de opvallendste transfers

Tom Dumoulin geeft zijn ongezouten mening over een van de opvallendste transfers

26/10
Slaan de broers Roodhooft weer toe? Bruyneel ziet hen "geweldige deal" sluiten

Slaan de broers Roodhooft weer toe? Bruyneel ziet hen "geweldige deal" sluiten

26/10
"Duurde drie kwartier": Sven Nys spelde renner stevig de les

"Duurde drie kwartier": Sven Nys spelde renner stevig de les

26/10
📷 "Valse start": crossgevoel nog niet helemaal aanwezig bij Wout van Aert

📷 "Valse start": crossgevoel nog niet helemaal aanwezig bij Wout van Aert

26/10
Michael Vanthourenhout geeft verklaring voor zijn bijzonder slechte start in Overijse

Michael Vanthourenhout geeft verklaring voor zijn bijzonder slechte start in Overijse

26/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Michael Vanthourenhout Johan Vansummeren Jasper Philipsen Gerben Thijssen Thibau Nys Yves Lampaert Pim Ronhaar Jonas Vingegaard Rasmussen Michael Woods Wout Van Aert Tom Dumoulin Lindsay De Vylder Bart Wellens Eli Iserbyt Toon Aerts Mathieu Van Der Poel Sanne Cant Fem van Empel

Nieuwste reacties

de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved