Broers Roodhooft helpen vaste waarde in de top tien uit de nood

Het veldrijden blijft de broers Roodhooft nauw aan het hart liggen. Ze helpen dan ook de Française Hélène Clauzel, die de afgelopen weken in een zwarte uitrusting reed.

Met Alpecin-Deceuninck, maar ook Crelan-Corendon en Seven Racing, hebben de broers Roodhooft heel wat crossers onder hun hoede. Maar ze ondersteunen bijvoorbeeld ook Ryan Kamp, de Nederlander even zonder ploeg zat.

Ook de Française Hélène Clauzel (27) begon dit seizoen met een zwarte uitrusting omdat ze zonder ploeg zit. Afgelopen weekend in Heerde en Overijse nestelde Clauzel zich in een zwarte uitrusting twee keer in de top tien.

Broers Roodhooft ondersteunen Clauzel

Een fiets kreeg ze wel al via de broers Roodhooft. "Ik rijd rond als eenmansploeg, met de steun van de broers Roodhooft", zegt Clauzel bij Sporza. "De nieuwe truitjes zijn nog niet klaar", verklaart ze waarom ze nog in een zwarte uitrusting rijdt.

Binnenkort zou daar verandering in moeten komen en zal Clauzel opnieuw met sponsors en in kleur rondrijden. De Française bewees de voorbije twee weekends ook dat ze die ondersteuning waard is.

In Essen werd ze vijfde, in Ruddervoorde achtste, in Heerde vijfde en in Overijse zevende. In het klassement van de Superprestige staat Clauzel na twee manches op de zesde plaats.