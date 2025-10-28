Dubbel zo veel bonificaties: X²O Badkamers Trofee pakt uit met nieuwe regel

Na de Superprestige gaat ook de X²O Badkamers Trofee dit weekend van start. En dat met een nieuwe regel waarbij nog meer bonifatieseconden te verdienen zijn.

Met de Koppenbergcross op zaterdag 1 november in Oudenaarde en de Rapencross op zondag 2 november in Lokeren gaat de X²O Badkamers Trofee meteen van start met een dubbel weekend.

Net als de voorbije jaren zal het klassement niet opgemaakt worden met punten, maar wel met tijd. Op basis van de verschillen aan de aankomst zal na elke manche het klassement aangepast worden. Wie niet aan de start komt van een manche, krijgt vijf minuten straftijd.

Na de eerste ronde zal ook opnieuw een bonificatiesprint liggen. De eerste renner die over de streep komt, krijgt vijftien seconden bonificatie voor het eindklassement. De tweede renner krijgt tien seconden, de derde vijf seconden.

Bonificaties voor snelste ronde in X²O Trofee

Vanaf dit seizoen is er echter nog een extra manier om bonificaties te verdienen, staat in het reglement te lezen. De renner met de snelste ronde, de eerste ronde uitgezonderd, krijgt 15 seconden bonificatie. De tweede snelste krijgt tien seconden, de derde snelste vijf seconden.

Per manche zijn er zo maximaal dertig bonificatieseconden te verdienen voor één renner. Er zijn acht manches, dus vier minuten in totaal. Al lijkt het bijna onmogelijk dat één renner acht keer het maximum van dertig seconden kan scoren.